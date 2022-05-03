11:14 03.05.2022 (обновлено: 14:38 03.05.2022)
Противники Пашиняна перекрыли ключевую магистраль Ереван — Севан
Оппозиция Армении перекрыла ключевую магистраль Ереван — Севан
ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрыла магистраль Ереван — Севан, сообщает Sputnik Армения в Telegram-канале.
На кадрах с места событий видно, что люди блокируют трассу и там уже скопилась пробка из автомобилей, в том числе грузовиков.
С утра участники акций протеста пытались перекрывать улицы Еревана, но полиция применила меры и восстановила движение. Сообщалось о 70 задержанных, один из них — сын бывшего президента Роберта Кочаряна Левон.
Оппозиция с 25 апреля проводит массовые акции протеста по всей Армении, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и требует его отставки, заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
Вчера, 08:19Оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана