https://ria.ru/20220503/armeniya-1786125370.html

Прекрасная Армения: традиции, достопримечательности, вкусная еда и коньяк

Прекрасная Армения: традиции, достопримечательности, вкусная еда и коньяк - РИА Новости, 03.05.2022

Прекрасная Армения: традиции, достопримечательности, вкусная еда и коньяк

Гостеприимство, традиции, захватывающие горные пейзажи, древние монастыри, невероятно вкусная и сытная кухня, винодельни и коньячные заводы — в Армении... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T08:00

2022-05-03T08:00

2022-05-03T08:05

туризм

армения

ереван

гюмри

ной

вино

коньяк

монастыри

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Ольга Кабанова. Гостеприимство, традиции, захватывающие горные пейзажи, древние монастыри, невероятно вкусная и сытная кухня, винодельни и коньячные заводы — в Армении национальный колорит во всем. О том, где нужно в первую очередь побывать, почему с собой стоит взять вещи на размер больше и как организовать самое романтичное свидание в жизни, — в материале РИА Новости.Колыбель цивилизацииВсе достопримечательности — рядом, в нескольких десятках километров друг от друга, добавляет представитель компании Armenia-Guide Лилит Сардарян.Обязательно посетите единственный сохранившийся в стране языческий храм Гарни, основанный в I веке нашей эры в честь бога Солнца.В 1679 году здание разрушило сильное землетрясение. Восстанавливали буквально из кусочков. Приезжать сюда лучше на закате: вечернее солнце словно обнимает величественные колонны и окрашивает их в мягкий золотистый цвет. Вход — около 200 рублей.Следующее must-see место — монастырский комплекс Гегард IV века в ущелье горной реки Гохт. В его стенах раньше хранилось копье, которым, как считается, пронзили Иисуса Христа на кресте, отмечает основатель и директор компании "АрмеТур" Ашот Петросян.Внутри — кельи, родовые усыпальницы, сооружения, вырубленные прямо в скале, и традиционные армянские хачкары — каменные стелы с резными крестами. Монастырь действующий, вход бесплатный."Мы добрались в Гегард в воскресенье и увидели такие открытые и прекрасные лица местных жителей. Они приезжали семьями, с детьми, многочисленными родственниками, — рассказывает Анастасия Захтаренко из Москвы. — Все воодушевленные, нарядные: у кого-то свадьба, у кого-то крестины. Это было очень трогательно, я даже плакала — от счастья, что я все это вижу: и монастырь, и горные пейзажи, и настолько радушных людей. Там невероятная энергетика!"Если будут силы и время, спуститесь в ущелье реки Азат и полюбуйтесь уникальным природным творением — нависающими над землей шестиугольными скалами, напоминающими трубы органа. У этого памятника несколько названий, самое распространенное — "Симфония камней".Вообще, главные достопримечательности тут — это церкви и монастыри. Он советует туристам разнообразить экскурсионную программу отдыхом на высокогорном озере Севан — одном из крупнейших в мире. А после отправиться в еще один монастырский комплекс — Татев, считающийся жемчужиной средневековой армянской архитектуры.Он находится в горах, в труднодоступной местности. Но добраться не проблема: в 2010-м запустили самую длинную канатную дорогу в мире с реверсивным движением — даже попала в Книгу рекордов Гиннеса. От нижней станции до монастыря — 5752 метра! Билет в одну сторону стоит 870 рублей, туда и обратно — 1100.Контрольная закупкаОбязательно выделите хотя бы пару дней для Еревана. Или больше, потому что прогулка может затянуться. Особенно если зайдете в "Матенадаран" — одно из самых богатых хранилищ средневековых рукописей в мире.С древнеармянского название так и переводится: "Книгохранилище". Многие из представленных там экспонатов датируются V веком и связаны с создателем армянской письменности Месропом Маштоцем. Есть документы на латыни, иврите, арабском, греческом, сирийском и русском, образцы древних тканей, миниатюрной живописи, книги XVI-XVIII веков. Возьмите русскоговорящего гида, иначе просто ничего не поймете. За осмотр — около 200 рублей.Поднимитесь на знаменитый Большой Каскад, полюбуйтесь захватывающим видом на Ереван и Арарат, а потом загляните в сад современных скульптур у его подножия. Обнаженная женщина с сигаретой, гигантский кот, римский воин — кого там только нет.Загляните на площадь Республики, устройте променад по главной пешеходной улице — Северному проспекту, а вечером езжайте к Национальной картинной галерее на шоу поющих фонтанов.За сувенирами отправляйтесь на "Вернисаж" — один из самых колоритных рынков Армении. Гиды рекомендуют покупать дудуки (национальный музыкальный инструмент), домотканые ковры, изделия из керамики и дерева, украшения (обратите внимание на серебряные), нарды и шахматы ручной работы.А за съедобными подарками — на Центральный рынок. Сухофрукты, пахлава, сыр, мясные деликатесы — бастурма, суджук. Не забудьте бутылку хорошего армянского коньяка: попробовать и купить можно на заводах "Арарат" и "Ной".Если хотите туда на экскурсию, записывайтесь заранее, предупреждает Лилит Сардарян. Места разбирают очень быстро.Время для романтикиВ Армении так и хочется бросить все и пригласить любимого (или любимую) на свидание — может быть, самое незабываемое в жизни. У гидов припасено достаточно сценариев."Можно уединиться на склоне горы Арагац посреди виноградников с видом на библейский Арарат. Отправиться любоваться на альпийские луга или тенистые горные леса, а потом укрыться в каменной беседке от струй внезапно начавшегося ливня. Или провести вечер на краю ущелья, где звезды рассыпаны щедрой рукой и ветер поет в скалах", — делится идеями член Ассоциации профессиональных гидов Армении Рузанна Закарян.Неподалеку от храма Гарни специально для влюбленных проводят романтические экскурсии на воздушных шарах с шампанским, фотосессиями и подарками, добавляет гид Анаит Галстян. А на главной площади в Гюмри предлагают покататься в фаэтонах — местном сухопутном аналоге венецианских гондол.Есть такие местечки и в самом центре Еревана: район Оперы и Каскада, а также небольшие кафе на улицах Абовяна и Сарьяна. "Или поднимитесь вечером на Киевский мост, — советует Лилит Сардарян. — Потрясающий вид на закат!""Мадам, ложись"Для многих туристов, впервые приезжающих в Армению, становится открытием армянское виноделие, отмечает Рузанна Закарян. А ведь этим тут занимаются с древнейших времен. При исследовании пещеры Арени на юге страны обнаружили винодельческий комплекс, которому больше шести тысяч лет.Рузанна советует включить в программу визит хотя бы на одну из этих виноделен: Old Bridge, Karas Wines, Voskeni Wines, Woskevaz Winery, Armenia Wine Winery.Обязательно закажите экскурсию с дегустацией. Стоит это недорого — от 3500 драмов (примерно 500 рублей). Некоторые (например, Voskeni Wines) организуют туры продолжительностью до трех часов с полноценным обедом. Такие подороже: от 15 тысяч драмов с человека (2500 рублей).А на Trinity Canyon Vineyards можно даже погулять по виноградникам, присоединиться к сборщикам урожая, пообщаться и принять участие в приготовлении вина. Такие мероприятия проводят не каждый день, надо смотреть на официальном сайте. Записываться на экскурсии желательно заранее, иначе может не оказаться свободных мест, особенно в высокий сезон — с мая по октябрь.С вином, правда, стоит быть острожными, предупреждает Гор Халафян.Но на всякий случай дает координаты: деревня Вагравар. Если хотите ближе познакомиться с местным виноделием, отправляйтесь в тематическое путешествие на несколько дней. Такие предлагают, например, в компании "АрмеТур". Название говорящее: "В Армению навеселе".В подобных поездках исторические достопримечательности разбавляются визитами на винодельни, как крупные, так и совсем небольшие. В них, по словам Ашота Петросяна, особый колорит."Гостей встречает сам хозяин и знакомит с результатами своего творчества, — поясняет он. — А на дегустациях, помимо традиционных вин, часто предлагают фруктовые: гранатовые, айвовые, кизиловые, малиновые".Стоит такой тур от 20 тысяч рублей с человека за шесть дней. Авиаперелет оплачивается отдельно.Древнейшая в ЕвропеАрмянская кухня — одна из древнейших, говорит Анаит Галстян. Местные традиции смешались с восточными и европейскими. Но основной принцип прежний: повара и хозяйки всегда стараются подчеркнуть натуральный вкус продуктов.Она рекомендует в первую очередь попробовать супы — спас (кисломолочный с луком и пшеном), фасолевый, чечевичный. А также плов из полбы, салат из овощей гриль, кебаб, сырные и мясные ассорти, кюфту (мясное суфле), деревенскую сметану режан. Лучшая же закуска, по ее словам, — маринованные петушиные гребешки.Лилит Сардарян советует хотя бы раз заказать толму — армянский вариант долмы, мясо в виноградных листьях. Это одно из любимых блюд у местных, и в каждом заведении его готовят по-своему.Ну и, конечно же, шашлык! Здесь его готовят в основном из свинины или курицы. Но имейте в виду: в центре Еревана не так много заведений национальной кухни, преобладают типичные европейские ресторанчики. Ищите ближе к окраинам или за пределами города.По словам Рузанны Закарян, сеть "Таверна Ереван" — одна из лучших: можно попробовать большую часть национальных блюд, к тому же туда любят ходить местные. А за кофе по-восточному отправляйтесь в кафе "Джазве" — здесь он особенно крепкий и вкусный."Наша кухня интересна еще и тем, что в каждом регионе есть свои особенные блюда, — добавляет она. — К примеру, в Гюмри дорого гостя обязательно угостят кяллой (баранья или говяжья голова, приготовленная в тандыре). А харшм (постный хаш — чечевично-ореховый суп) вам предложат только в Бюракане и Ехегнадзоре, потому что в рецепт входит растение, растущее лишь в этих регионах".Тут так принятоНе удивляйтесь, если где-нибудь в частном секторе или деревне вас ни с того ни с сего пригласят в гости: тут так принято. Как и закармливать "до потери пульса".Все начнется с чашечки кофе. Потом на стол пойдут всякие сладости: сухофрукты, мед, орехи, пироги. Могут угостить вином или домашней водкой."Если за вас поднимут тост, поблагодарите и, в свою очередь, выпейте за здоровье хозяев, за их очаг. Но помните: в гостях нельзя напиваться", — предупреждает Анаит Галстян.Также не стоит спорить, критиковать образ жизни, религию, семью, традиции, политику, флиртовать с женой или дочерями хозяина дома. Есть и другие нюансы. Например, в Армении не принято ругаться и выяснять отношения на публике, разгуливать с бутылкой вина по улицам, вызывающе одеваться, неуважительно относиться к старшим и использовать нецензурную лексику в разговоре."Рекомендую соблюдать эти простые правила, а еще — выучить несколько слов на армянском, такие как "здравствуйте", "спасибо", "до свидания", — говорит Рузанна Закарян. — Это очень поможет вам и порадует местных".Попасть простоПо словам директора департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анны Филатовской, поездки в Армению сейчас пользуются большим спросом: можно лететь по российскому паспорту и с рублями (виза не нужна), нет языкового барьера, жители хорошо относятся к гостям из России, а главное — есть выбор прямых рейсов из разных городов.В "Интуристе" подтверждают интерес к направлению: Армения впервые вошла в топ-10 популярных стран на майские праздники. Чаще всего путешественники интересуются экскурсионными поездками. У "Русского экспресса" четырехдневный тур стоит 33 тысячи рублей с человека (с авиаперелетом). Также есть поездки за евровакциной или картами Visa и Mastercard. "Интурист" предлагает недельное приключение с размещением в столице за 74 тысячи рублей за двоих с вылетом в мае (авиабилеты входят в стоимость).У ANEX Tour трехдневная поездка в Ереван — от 99 тысяч рублей на двоих, перелет включен. Понадобится сертификат о вакцинации (признаются все российские препараты) или ПЦР-тест не старше 72 часов. Детям до года справки не нужны. В стране антиковидные ограничения отменили.Можно организовать поездку и самостоятельно. Гиды советуют выделить на отпуск минимум неделю, а лучше две, чтобы спокойно все осмотреть.Из Москвы в Армению без пересадок летают "Азимут", "ЮТэйр", "ИрАэро", Emirates, Armenia, FLYONE, Red Wings и другие авиакомпании. Цена — от десяти тысяч рублей с человека в одну сторону.Что касается проживания, за 1300-1500 рублей можно забронировать бюджетный двухместный номер, за 2500-3000 — улучшенный или люкс.Если вы едете не в экскурсионной группе, Лилит Сардарян рекомендует взять профессионального гида. Это, естественно, обойдется дороже, зато он покажет самые крутые локации и сэкономит ваше время.

https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

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гюмри

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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