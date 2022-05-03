https://ria.ru/20220503/aresty-1786693319.html
СБУ репрессирует пророссийски настроенных жителей украинских городов
СБУ репрессирует пророссийски настроенных жителей украинских городов - РИА Новости, 03.05.2022
СБУ репрессирует пророссийски настроенных жителей украинских городов
Боевики территориальной обороны и СБУ проводят рейды и аресты пророссийски настроенных жителей Харькова и ряда других украинских городов, сообщил во вторник... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T21:34
2022-05-03T21:34
2022-05-03T21:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
служба безопасности украины
украина
ситуация в днр и лнр
россия
харьков
николаев (украина)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Боевики территориальной обороны и СБУ проводят рейды и аресты пророссийски настроенных жителей Харькова и ряда других украинских городов, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению местных жителей, выражающих пророссийские взгляды или осуждающих действующую украинскую власть. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписки подобного содержания, а также вызовы на номера российских абонентов, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись", - сообщил генерал.Мизинцев подчеркнул, что достоверно установлено, что подобные масштабные рейды ранее прошли в Николаеве, Сумах, Чернигове и нескольких других населенных пунктах. По его словам, эти и другие циничные действия украинских неонацистов прямо доказывают бесчеловечную жестокость по отношению к мирным жителям.
https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба безопасности украины, украина, ситуация в днр и лнр, россия, харьков, николаев (украина), чернигов, сумы
21:34 03.05.2022 (обновлено: 21:35 03.05.2022)
СБУ репрессирует пророссийски настроенных жителей украинских городов
СБУ проводит рейды и арестовывает пророссийски настроенных жителей украинских городов