https://ria.ru/20220503/arest-1786700268.html

Владимира Кара-Мурзу* перевели из ИВС в СИЗО-7

Владимира Кара-Мурзу* перевели из ИВС в СИЗО-7 - РИА Новости, 03.05.2022

Владимира Кара-Мурзу* перевели из ИВС в СИЗО-7

Арестованный московский оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ физлицом-иноагентом) переведён в СИЗО-7 и пока находится на карантине, ему уже приходят... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T23:12

2022-05-03T23:12

2022-05-03T23:19

происшествия

здоровье - общество

владимир кара-мурза

россия

москва

аризона

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Арестованный московский оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ физлицом-иноагентом) переведён в СИЗО-7 и пока находится на карантине, ему уже приходят письма, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший заключённого."Вчера посетили Владимира Кара-Мурзу*. На данный момент он находится в двухместной камере СИЗО-7 УФСИН России по городу Москве. Есть сосед (подозреваемый/обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ). Конфликтов с сокамерником и сотрудниками изолятора нет", - сказал правозащитник, добавив, что пока Кара-Мурза* на карантине, в камере нет холодильника и телевизора.По его словам, арестованному уже начали приходить письма через сервис "ФСИН. Письмо"."Он, кстати, постригся практически налысо. Мы уточнили, по своей воле или нет. Говорит, что сам так решил, сославшись на соблюдение гигиены", - добавил Мельников.Хамовнический суд Москвы 12 апреля назначил Кара-Мурзе 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Пока он отбывал срок в спецприемнике, Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело о распространении фейках о российской армии (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).По версии следствия, Владимир Кара-Мурза*, выступая 15 марта в палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам Российской Федерации".Басманный суд Москвы 22 апреля арестовал Кара-Мурзу* до 12 июня. В тот же вечер он оказался в обновленном реестре иноагентов Минюста.*признан в РФ физлицом-иноагентом

https://ria.ru/20220429/inoagenty-1786204637.html

https://ria.ru/20220425/inoagent-1785337127.html

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происшествия, здоровье - общество, владимир кара-мурза, россия, москва, аризона, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)