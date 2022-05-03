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Ангола готова обходить санкции для сотрудничества с Россией, заявил посол

Ангола готова обходить санкции для сотрудничества с Россией, заявил посол - РИА Новости, 03.05.2022

Ангола готова обходить санкции для сотрудничества с Россией, заявил посол

В Анголе для сохранения сотрудничества с Россией готовы искать пути обхода санкций, если это потребуется, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:18

2022-05-03T10:18

2022-05-03T11:25

в мире

ангола

россия

санкции в отношении россии

украина

сша

владимир путин

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Анголе для сохранения сотрудничества с Россией готовы искать пути обхода санкций, если это потребуется, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова >>

https://ria.ru/20220503/almazy-1786605978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ангола, россия, санкции в отношении россии, украина, сша, владимир путин