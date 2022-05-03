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Ангола готова обходить санкции для сотрудничества с Россией, заявил посол - РИА Новости, 03.05.2022
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Ангола готова обходить санкции для сотрудничества с Россией, заявил посол
Ангола готова обходить санкции для сотрудничества с Россией, заявил посол - РИА Новости, 03.05.2022
Ангола готова обходить санкции для сотрудничества с Россией, заявил посол
В Анголе для сохранения сотрудничества с Россией готовы искать пути обхода санкций, если это потребуется, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:18
2022-05-03T11:25
в мире
ангола
россия
санкции в отношении россии
украина
сша
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Анголе для сохранения сотрудничества с Россией готовы искать пути обхода санкций, если это потребуется, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова &gt;&gt;
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в мире, ангола, россия, санкции в отношении россии, украина, сша, владимир путин
10:18 03.05.2022 (обновлено: 11:25 03.05.2022)
 
Ангола готова обходить санкции для сотрудничества с Россией, заявил посол

Посол в Луанде Тараров: Ангола готова обходить санкции для сотрудничества с Россией

© Фото : Embaixada da Federação da Rússia na República de AngolaПосол РФ в Анголе Владимир Тараров
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Фото : Embaixada da Federação da Rússia na República de Angola
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Анголе для сохранения сотрудничества с Россией готовы искать пути обхода санкций, если это потребуется, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
"У нас нет такого торгово-экономического сотрудничества, которое бы могло подвергаться каким-то угрозам со стороны блокировки корреспондентских счетов или тех санкций, которые вводят европейцы... В любом случае ангольцы заинтересованы в развитии, в том числе экономического сотрудничества с нами", - сказал он.
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 05:47
Санкции против "Алросы" не помешают добыче алмазов в Анголе, заявил посол
"Я разговаривал с ангольскими представителями правительства, они все понимают, что происходит, и сказали: "Там, где это будет нужно, будем искать альтернативные пути и будем их использовать". Я думаю, что это под собой имеет основание, реальные возможности обойти санкции", - добавил посол.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова >>
 
В миреАнголаРоссияСанкции в отношении РоссииУкраинаСШАВладимир Путин
 
 
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