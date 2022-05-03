https://ria.ru/20220503/almazy-1786605978.html

Санкции против "Алросы" не помешают добыче алмазов в Анголе, заявил посол

Санкции против "Алросы" не помешают добыче алмазов в Анголе, заявил посол - РИА Новости, 03.05.2022

Санкции против "Алросы" не помешают добыче алмазов в Анголе, заявил посол

Западные санкции против российского производителя алмазов "Алроса" не скажутся на проектах с участием компании в Анголе, добыча алмазов будет увеличиваться,... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T05:47

2022-05-03T05:47

2022-05-03T05:47

владимир тараров (посол россии в анголе)

ангола

россия

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алроса

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в мире

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Западные санкции против российского производителя алмазов "Алроса" не скажутся на проектах с участием компании в Анголе, добыча алмазов будет увеличиваться, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.Посол пояснил, что алмазная отрасль начала развиваться в Анголе именно при участии России, и со временем возникло местное предприятие "Катока" (Catoca), акционером которой является российская "Алроса"."Я недавно разговаривал с руководством, которое занимается, контролирует в том числе алмазную отрасль. Они сказали, что мы благодарны "Алросе" за то, что она пришла в трудные для нас времена, что они нам помогали и до сих пор не отказывают в сотрудничестве, поэтому будем искать различные варианты и выходы, чтобы продолжать инвестиции, продолжать их финансирование и решить вопрос с реализацией алмазов", — добавил он.По словам посла, поначалу в разрушенную войной Анголу никто из производителей алмазов не хотел вкладывать деньги."Но первый, кто отважился, была наша компания, которая пришла в Анголу, потому что даже такие гиганты, как De Beers, отказались, сказали, что им неинтересно. Мы на этот шаг пошли потому, что у нас были особые отношения с этой страной. Они это помнят, знают и ценят, и это сейчас отражается на наших отношениях", — пояснил Тараров.Он подчеркнул, что алмазы очень востребованы, поэтому могут быть другие рынки сбыта, кроме тех стран, которые ввели санкции."Они (в Анголе) не драматизируют ситуацию, наоборот, даже нас подбадривают. Говорят, что мы найдем выходы и с точки зрения финансовых потоков, с точки зрения сбыта продукции. Поэтому как работали, так и будем работать. И даже, вы знаете, в какой-то степени санкции даже укрепили отношения между нашими компаниями, которые работают в алмазной отрасли", — добавил посол.АК "Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов."Алроса" была включена в санкционные списки ЕС, США и Великобритании в связи с событиями на Украине. Как писало агентство Блумберг, перебои с поставками уже отразились на стоимости более мелких алмазов, на продаже которых специализируется компания. Кроме того, из-за того, что банки страны не проводят платежи, камни перестали поступать в Сурат — крупнейший мировой центр по огранке алмазов.Ранее стало известно о подписании инвестиционного соглашения между правительством Анголы и крупной компанией-производителем алмазов De Beers. Контракт, заключенный после почти 20-летнего перерыва, рассчитан на 35 лет и дает право на разведку и добычу алмазов совместно с ангольской государственной компанией Endiama.Ангола является вторым по размерам производителем алмазов в Африке. До пандемии коронавируса Ангола добывала более 9 миллиона карат алмазов в год.

https://ria.ru/20220422/sanktsii-1785002041.html

https://ria.ru/20220503/afrika-1786603058.html

https://ria.ru/20220411/alrosa-1782926279.html

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владимир тараров (посол россии в анголе), ангола, россия, сша, алроса, евросоюз, в мире