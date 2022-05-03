Запад требует от Африки осудить Россию, заявил посол в Анголе
Посол в Анголе Тараров: Запад с помощью угроз требует от Африки осудить Россию
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Западные страны оказывают чрезвычайное давление на государства Африки, требуя осудить действия России на Украине, доходит даже до угроз, это аморально, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
"Я знаю, что на них (на Анголу) оказывается чрезвычайное давление со стороны западных стран, которые призывают их осудить Россию. Но они подчеркнуто ведут себя так, говоря, что мы будем содействовать установлению мира, мы будем содействовать всеми силами, чтобы были достигнуты договоренности между сторонами", — сказал посол.
Посол подчеркнул, что в своих требованиях Запад порой доходит до угроз и шантажа, что аморально.
"Они просто угрожают, шантажируют. Этот шантаж, еще раз подчеркну, аморален. Страны (Африки) едва сдерживаются, чтобы противостоять. Обратите внимание, что, когда голосовали за антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее (ООН), практически все африканские страны проголосовали нейтрально, то есть воздержались. Это означает, что они не поддержали эту резолюцию. Но не посмели против проголосовать, потому что давление было чрезвычайным", — пояснил он.
Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека, из-за российской спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. Против резолюции голосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, РФ, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ. За резолюцию в числе прочих проголосовали Сербия и Израиль. Проект резолюции подготовил ряд западных стран, в их числе США, Украина, Латвия.