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Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Бразилии - РИА Новости, 02.05.2022
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Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Бразилии
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Бразилии - РИА Новости, 02.05.2022
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Бразилии
Восемь человек погибли, пятнадцать пострадали в результате ДТП с автобусом в штате Парана на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T15:12
2022-05-02T15:31
в мире
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая – РИА Новости. Восемь человек погибли, пятнадцать пострадали в результате ДТП с автобусом в штате Парана на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1."ДТП с автобусом, где по меньшей мере погибло восемь человек и были ранены 15, произошло на западе штата Парана", - сообщает СМИ.На месте трагедии работают спасатели и полиция.
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в мире, бразилия
15:12 02.05.2022 (обновлено: 15:31 02.05.2022)
 
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Бразилии

Восемь человек погибли и пятнадцать пострадали в ДТП с автобусом на юге Бразилии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Бразилии
Полицейский в Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая – РИА Новости. Восемь человек погибли, пятнадцать пострадали в результате ДТП с автобусом в штате Парана на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1.
"ДТП с автобусом, где по меньшей мере погибло восемь человек и были ранены 15, произошло на западе штата Парана", - сообщает СМИ.
На месте трагедии работают спасатели и полиция.
 
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