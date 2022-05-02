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Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Бразилии
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Бразилии - РИА Новости, 02.05.2022
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Бразилии
Восемь человек погибли, пятнадцать пострадали в результате ДТП с автобусом в штате Парана на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T15:12
2022-05-02T15:12
2022-05-02T15:31
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бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая – РИА Новости. Восемь человек погибли, пятнадцать пострадали в результате ДТП с автобусом в штате Парана на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1."ДТП с автобусом, где по меньшей мере погибло восемь человек и были ранены 15, произошло на западе штата Парана", - сообщает СМИ.На месте трагедии работают спасатели и полиция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия
15:12 02.05.2022 (обновлено: 15:31 02.05.2022)
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Бразилии
Восемь человек погибли и пятнадцать пострадали в ДТП с автобусом на юге Бразилии