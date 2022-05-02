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Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Бразилии

Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Бразилии - РИА Новости, 02.05.2022

Восемь человек погибли в ДТП с автобусом на юге Бразилии

Восемь человек погибли, пятнадцать пострадали в результате ДТП с автобусом в штате Парана на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T15:12

2022-05-02T15:12

2022-05-02T15:31

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бразилия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая – РИА Новости. Восемь человек погибли, пятнадцать пострадали в результате ДТП с автобусом в штате Парана на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1."ДТП с автобусом, где по меньшей мере погибло восемь человек и были ранены 15, произошло на западе штата Парана", - сообщает СМИ.На месте трагедии работают спасатели и полиция.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, бразилия