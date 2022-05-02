Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов" - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220502/zelenskiy-1786504451.html
Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов"
Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов" - РИА Новости, 02.05.2022
Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов"
Владимир Зеленский заявил греческому телевидению ERT, что он благодарен нацистскому полку "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.)... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T00:11
2022-05-02T00:17
в мире
россия
украина
владимир зеленский
донбасс
мариуполь
батальон "азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg
АФИНЫ, 2 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил греческому телевидению ERT, что он благодарен нацистскому полку "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) и другим "добровольцам", какими бы они ни были, и при этом считает, что на Украине "почти нет" призывов к радикализму.Два боевика греческого происхождения из украинского нацистского полка "Азов" выступили 7 апреля перед парламентом Греции вместе с Зеленским, что вызвало политический скандал. На выступление Зеленского пришло все руководство Греции. Все партии осудили выступление нацистов перед греческим парламентом, экс-премьер Греции, лидер оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас назвал это "историческим позором". Правительство Греции впоследствии заявило, что считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом нацистов из "Азова".Корреспондент ERT спросил Зеленского об отношении к батальону "Азов". Он ответил, что в 2014 году "добровольцы из разных уголков государства объединились, чтобы защитить Украину". Он признался, что видит разницу между украинскими войсками и нацбатами. "Есть и батальон "Азов", который состоит не из добровольцев, а входит в состав национальной гвардии нашего государства. Сегодня это часть вооруженных сил, и все они являются официальной армией нашего государства. Некоторые из тех, кто был добровольцем в начале войны, ушли в политику и остались там. Те, кто решил продолжить службу в вооруженных силах Украины, стали военными и входят в состав вооруженных сил Украины. Это две разные вещи", - сказал Зеленский.По его словам, Мариуполь "защищают" профессиональные воины, а не только батальон "Азов". "Есть еще нацгвардия, пограничники, спецназовцы, есть вооруженные силы Украины", - сказал Зеленский.По его словам, он и его команда очень внимательно следят за всеми событиями. "А если и есть вызовы или призывы к радикализму, я считаю, что в нашем государстве их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира. Я думаю, что у нас их почти нет. Несмотря на то, что у нас война и мы могли бы это понять. В случае, если такие радикальные заявления имеют место, поверьте, мы за ними следим, очень серьезно к ним относимся, останавливаем и немедленно предпринимаем такие шаги", - сказал Зеленский.Интервью он давал на английском и украинском языке, переходя с одного на другой.
https://ria.ru/20220501/neonatsisty-1786501750.html
россия
украина
донбасс
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c9ec460e40230a524817a8e1dee3e575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, донбасс, мариуполь, батальон "азов"
00:11 02.05.2022 (обновлено: 00:17 02.05.2022)
 
Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов"

Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов" и не видит там радикализма

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 2 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил греческому телевидению ERT, что он благодарен нацистскому полку "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) и другим "добровольцам", какими бы они ни были, и при этом считает, что на Украине "почти нет" призывов к радикализму.
Два боевика греческого происхождения из украинского нацистского полка "Азов" выступили 7 апреля перед парламентом Греции вместе с Зеленским, что вызвало политический скандал. На выступление Зеленского пришло все руководство Греции. Все партии осудили выступление нацистов перед греческим парламентом, экс-премьер Греции, лидер оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас назвал это "историческим позором". Правительство Греции впоследствии заявило, что считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом нацистов из "Азова".
Корреспондент ERT спросил Зеленского об отношении к батальону "Азов". Он ответил, что в 2014 году "добровольцы из разных уголков государства объединились, чтобы защитить Украину". Он признался, что видит разницу между украинскими войсками и нацбатами. "Есть и батальон "Азов", который состоит не из добровольцев, а входит в состав национальной гвардии нашего государства. Сегодня это часть вооруженных сил, и все они являются официальной армией нашего государства. Некоторые из тех, кто был добровольцем в начале войны, ушли в политику и остались там. Те, кто решил продолжить службу в вооруженных силах Украины, стали военными и входят в состав вооруженных сил Украины. Это две разные вещи", - сказал Зеленский.
По его словам, Мариуполь "защищают" профессиональные воины, а не только батальон "Азов". "Есть еще нацгвардия, пограничники, спецназовцы, есть вооруженные силы Украины", - сказал Зеленский.
Разрушенные здания в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 23:20
Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине
По его словам, он и его команда очень внимательно следят за всеми событиями. "А если и есть вызовы или призывы к радикализму, я считаю, что в нашем государстве их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира. Я думаю, что у нас их почти нет. Несмотря на то, что у нас война и мы могли бы это понять. В случае, если такие радикальные заявления имеют место, поверьте, мы за ними следим, очень серьезно к ним относимся, останавливаем и немедленно предпринимаем такие шаги", - сказал Зеленский.
Интервью он давал на английском и украинском языке, переходя с одного на другой.
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДонбассМариупольБатальон "Азов"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала