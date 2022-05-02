https://ria.ru/20220502/zelenskiy-1786504451.html

Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов"

Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов" - РИА Новости, 02.05.2022

Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов"

Владимир Зеленский заявил греческому телевидению ERT, что он благодарен нацистскому полку "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.)... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T00:11

2022-05-02T00:11

2022-05-02T00:17

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донбасс

мариуполь

батальон "азов"

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АФИНЫ, 2 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил греческому телевидению ERT, что он благодарен нацистскому полку "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) и другим "добровольцам", какими бы они ни были, и при этом считает, что на Украине "почти нет" призывов к радикализму.Два боевика греческого происхождения из украинского нацистского полка "Азов" выступили 7 апреля перед парламентом Греции вместе с Зеленским, что вызвало политический скандал. На выступление Зеленского пришло все руководство Греции. Все партии осудили выступление нацистов перед греческим парламентом, экс-премьер Греции, лидер оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас назвал это "историческим позором". Правительство Греции впоследствии заявило, что считает "ошибочным" выступление перед греческим парламентом нацистов из "Азова".Корреспондент ERT спросил Зеленского об отношении к батальону "Азов". Он ответил, что в 2014 году "добровольцы из разных уголков государства объединились, чтобы защитить Украину". Он признался, что видит разницу между украинскими войсками и нацбатами. "Есть и батальон "Азов", который состоит не из добровольцев, а входит в состав национальной гвардии нашего государства. Сегодня это часть вооруженных сил, и все они являются официальной армией нашего государства. Некоторые из тех, кто был добровольцем в начале войны, ушли в политику и остались там. Те, кто решил продолжить службу в вооруженных силах Украины, стали военными и входят в состав вооруженных сил Украины. Это две разные вещи", - сказал Зеленский.По его словам, Мариуполь "защищают" профессиональные воины, а не только батальон "Азов". "Есть еще нацгвардия, пограничники, спецназовцы, есть вооруженные силы Украины", - сказал Зеленский.По его словам, он и его команда очень внимательно следят за всеми событиями. "А если и есть вызовы или призывы к радикализму, я считаю, что в нашем государстве их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира. Я думаю, что у нас их почти нет. Несмотря на то, что у нас война и мы могли бы это понять. В случае, если такие радикальные заявления имеют место, поверьте, мы за ними следим, очень серьезно к ним относимся, останавливаем и немедленно предпринимаем такие шаги", - сказал Зеленский.Интервью он давал на английском и украинском языке, переходя с одного на другой.

https://ria.ru/20220501/neonatsisty-1786501750.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, донбасс, мариуполь, батальон "азов"