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Трамп: Байден причинил США больше вреда, чем "пять худших президентов"

Трамп: Байден причинил США больше вреда, чем "пять худших президентов" - РИА Новости, 02.05.2022

Трамп: Байден причинил США больше вреда, чем "пять худших президентов"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его политический оппонент и действующий глава государства Джо Байден менее чем за полтора года нанес стране вред, РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T02:07

2022-05-02T02:07

2022-05-02T02:13

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дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его политический оппонент и действующий глава государства Джо Байден менее чем за полтора года нанес стране вред, который в совокупности не смогли бы причинить "пять худших президентов" страны."Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить – и не причинили - вред, который нанес Байден нашей стране всего за 16 месяцев", - сказал Трамп в ходе митинга своих сторонников в штате Небраска. Трансляцию мероприятия вело местное телевидение.Затрагивая вопросы мировой повестки, Трамп также возложил на своего преемника-демократа ответственность за события на Украине. Бывший президент США указал, что данная ситуация чревата последствиями для всего мира, включая риск развязывания новой мировой войны."Наша страна катится в ад, но мы это исправим. Я лишь надеюсь, что для этого не будет слишком поздно. Что случилось на Украине, очень опасно – это может быть опасно для всего мира. Это может обернуться новой мировой войной. Нашей страной сейчас управляют люди, которые могут довести ситуацию до мировой войны", - добавил Трамп.

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в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден