https://ria.ru/20220502/veto-1786590085.html

Венгрия опровергла сообщение СМИ об отзыве вето на эмбарго нефти из России

Венгрия опровергла сообщение СМИ об отзыве вето на эмбарго нефти из России - РИА Новости, 02.05.2022

Венгрия опровергла сообщение СМИ об отзыве вето на эмбарго нефти из России

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач прокомментировал сообщение немецкого телеканала ZDF о том, что Венгрия отозвала свое право вето на эмбарго... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:04

2022-05-02T22:04

2022-05-02T22:06

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венгрия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач прокомментировал сообщение немецкого телеканала ZDF о том, что Венгрия отозвала свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, и заявил, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.Ранее телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщил, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти."Венгрия не "отзывала свое вето". На самом деле позиция Венгрии по санкциям в отношении российских нефти и газа остается неизменной: мы их не поддерживаем", - написал Ковач в Twitter.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, венгрия, евросоюз, в мире, экономика