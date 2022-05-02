https://ria.ru/20220502/veto-1786590085.html
Венгрия опровергла сообщение СМИ об отзыве вето на эмбарго нефти из России
Венгрия опровергла сообщение СМИ об отзыве вето на эмбарго нефти из России - РИА Новости, 02.05.2022
Венгрия опровергла сообщение СМИ об отзыве вето на эмбарго нефти из России
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач прокомментировал сообщение немецкого телеканала ZDF о том, что Венгрия отозвала свое право вето на эмбарго... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T22:04
2022-05-02T22:04
2022-05-02T22:06
россия
венгрия
евросоюз
в мире
экономика
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач прокомментировал сообщение немецкого телеканала ZDF о том, что Венгрия отозвала свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, и заявил, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.Ранее телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщил, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти."Венгрия не "отзывала свое вето". На самом деле позиция Венгрии по санкциям в отношении российских нефти и газа остается неизменной: мы их не поддерживаем", - написал Ковач в Twitter.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, венгрия, евросоюз, в мире, экономика
22:04 02.05.2022 (обновлено: 22:06 02.05.2022)
Венгрия опровергла сообщение СМИ об отзыве вето на эмбарго нефти из России
Венгрия опровергла сообщение СМИ об отзыве вето на эмбарго Евросоюзом нефти из России