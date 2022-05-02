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Министр нефти Ирана находится в Венесуэле для заключения сделок
Министр нефти Ирана находится в Венесуэле для заключения сделок - РИА Новости, 02.05.2022
Министр нефти Ирана находится в Венесуэле для заключения сделок
Министр нефти Ирана Джавад Оуджи находится в Венесуэле с целью посещения нефтяных объектов и подписания соглашений в области энергетики между двумя странами,... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T01:56
2022-05-02T01:56
2022-05-02T01:56
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи находится в Венесуэле с целью посещения нефтяных объектов и подписания соглашений в области энергетики между двумя странами, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."По словам людей, попросивших не называть их имен, Оуджи и более десятка делегатов прибыли в Каракас в субботу. Оуджи и его делегация посетили нефтеперерабатывающий комплекс Парагуана на западе Венесуэлы вместе с главой PDVSA (нефтяной госкомпании Венесуэлы - ред.) Асдрубалом Чавесом. Ожидается, что в понедельник обе стороны подпишут соглашения в области энергетики", - говорится в сообщении агентства.
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венесуэла, pdvsa, ирак, в мире
Министр нефти Ирана находится в Венесуэле для заключения сделок
Министр нефти Ирана находится в Венесуэле для заключения энергетических сделок