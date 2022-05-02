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Украинские боевики оборудовали позиции в школах и психиатрической больнице - РИА Новости, 02.05.2022
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Украинские боевики оборудовали позиции в школах и психиатрической больнице
Украинские боевики оборудовали позиции в школах и психиатрической больнице - РИА Новости, 02.05.2022
Украинские боевики оборудовали позиции в школах и психиатрической больнице
Украинские боевики в ряде городов оборудовали свои позиции и разместили технику в школах и психиатрической больнице, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T21:33
2022-05-02T21:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинские боевики в ряде городов оборудовали свои позиции и разместили технику в школах и психиатрической больнице, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что в общеобразовательных учреждениях в городах Днепр (школы №2 и 28, школа-интернат №2), Николаев (школа-интернат для глухих детей), Краматорск (школы №9 и 6) и Славянск (школа №14) украинские военнослужащие и боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.Начальник НЦУО заявил, что данные факты являются очередными яркими свидетельствами продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
21:33 02.05.2022 (обновлено: 21:49 02.05.2022)
 
Украинские боевики оборудовали позиции в школах и психиатрической больнице

Украинские боевики оборудовали позиции в школах и психиатрической больнице

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинские боевики в ряде городов оборудовали свои позиции и разместили технику в школах и психиатрической больнице, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Барвенково Харьковской области в здании Областной психиатрической больницы №2 националисты оборудовали опорный пункт, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц", - рассказал генерал.
Он добавил, что в общеобразовательных учреждениях в городах Днепр (школы №2 и 28, школа-интернат №2), Николаев (школа-интернат для глухих детей), Краматорск (школы №9 и 6) и Славянск (школа №14) украинские военнослужащие и боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.
Начальник НЦУО заявил, что данные факты являются очередными яркими свидетельствами продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу.
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