https://ria.ru/20220502/ukraina-1786586434.html

Украинские боевики оборудовали позиции в школах и психиатрической больнице

Украинские боевики оборудовали позиции в школах и психиатрической больнице - РИА Новости, 02.05.2022

Украинские боевики оборудовали позиции в школах и психиатрической больнице

Украинские боевики в ряде городов оборудовали свои позиции и разместили технику в школах и психиатрической больнице, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T21:33

2022-05-02T21:33

2022-05-02T21:49

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинские боевики в ряде городов оборудовали свои позиции и разместили технику в школах и психиатрической больнице, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что в общеобразовательных учреждениях в городах Днепр (школы №2 и 28, школа-интернат №2), Николаев (школа-интернат для глухих детей), Краматорск (школы №9 и 6) и Славянск (школа №14) украинские военнослужащие и боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.Начальник НЦУО заявил, что данные факты являются очередными яркими свидетельствами продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр