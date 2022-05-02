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Рада попросила США признать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 02.05.2022
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Рада попросила США признать Россию "спонсором терроризма"
Рада попросила США признать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 02.05.2022
Рада попросила США признать Россию "спонсором терроризма"
Верховная рада Украины зарегистрировала постановление об обращении в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании России государством-спонсором... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:34
2022-05-02T16:34
в мире
владимир путин
россия
украина
сша
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала постановление об обращении в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма, при том, что сами украинские власти и войска, как заявляли в России, используют террористические методы, в частности, прикрываясь мирными гражданами, как "живым щитом".В апреле с подобным предложением выступили в госдепартаменте США, МИД РФ обещал не оставить подобные меры без ответа."Одобрить обращение Верховной рады Украины в палату представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма. Поручить председателю Верховной рады Украины обеспечить безотлагательное направление текста обращения", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Рады.Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список "пособников террористов". По данным неназванного источника телеканала CNN в администрации, возможность включения России в соответствующий список рассматривается в качестве "инструмента для привлечения РФ к ответственности" за ситуацию вокруг Украины.В Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также Захарова предупредила, что РФ не оставит такие меры без ответа.Президент России Владимир Путин заявлял, что украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом и "по сути используют тактику террористов". В том числе, по его словам, власти Украины в Харькове согнали и держали около 6 тысяч иностранных студентов в этих целях. В Кремле также заявляли, что формирования неонацистов на Украине "совершают многочисленные военные преступления... размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/ssha-1784265422.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, сша, верховная рада украины
16:34 02.05.2022
 
Рада попросила США признать Россию "спонсором терроризма"

Верховная рада Украины попросила США о признании России государством-спонсором терроризма

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала постановление об обращении в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма, при том, что сами украинские власти и войска, как заявляли в России, используют террористические методы, в частности, прикрываясь мирными гражданами, как "живым щитом".
В апреле с подобным предложением выступили в госдепартаменте США, МИД РФ обещал не оставить подобные меры без ответа.
"Одобрить обращение Верховной рады Украины в палату представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма. Поручить председателю Верховной рады Украины обеспечить безотлагательное направление текста обращения", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Рады.
Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список "пособников террористов". По данным неназванного источника телеканала CNN в администрации, возможность включения России в соответствующий список рассматривается в качестве "инструмента для привлечения РФ к ответственности" за ситуацию вокруг Украины.
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"Лозунги и политика". США грозят признать Россию спонсором терроризма
В Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также Захарова предупредила, что РФ не оставит такие меры без ответа.
Президент России Владимир Путин заявлял, что украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом и "по сути используют тактику террористов". В том числе, по его словам, власти Украины в Харькове согнали и держали около 6 тысяч иностранных студентов в этих целях. В Кремле также заявляли, что формирования неонацистов на Украине "совершают многочисленные военные преступления... размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАВерховная Рада Украины
 
 
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