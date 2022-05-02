https://ria.ru/20220502/ukraina-1786555316.html

Жители США поддержали военную помощь Украине, показал опрос

Жители США поддержали военную помощь Украине, показал опрос - РИА Новости, 02.05.2022

Жители США поддержали военную помощь Украине, показал опрос

Большинство американцев поддерживают предоставление дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву, а также выступают за ужесточение санкций против России... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:05

2022-05-02T16:05

2022-05-02T16:05

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Большинство американцев поддерживают предоставление дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву, а также выступают за ужесточение санкций против России на фоне спецоперации на Украине, следует из опроса, проведенного изданием Washington Post и телеканалом ABC.Согласно результатам опроса, 76% респондентов высказались за увеличение гуманитарной помощи Украине, 55% - за предоставление большей военной поддержки. Более половины участников опроса (67%) считают, что необходимо усилить уже существующие экономические антироссийские санкции. При этом непосредственно военное вмешательство считают необходимым только 21% американцев.Как следует из результатов опроса, 36% респондентов считают, что США делают достаточно для поддержки Украины, 37% американцев полагают, что страна оказывает "слишком мало" помощи Киеву, и 14% говорят, что США делает "слишком много" для Украины.Опрос проводился 24-28 апреля, в нем приняли участие 1004 взрослых жителя США. Погрешность составляет плюс-минус 3,5%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/oruzhie-1786282974.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, сша, общество