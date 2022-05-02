https://ria.ru/20220502/ukraina-1786553793.html

Депутат назвал участие арабских стран в конференции по Украине ошибкой

Депутат назвал участие арабских стран в конференции по Украине ошибкой - РИА Новости, 02.05.2022

Депутат назвал участие арабских стран в конференции по Украине ошибкой

Первый замглавы комитета по международным делам Госдумы РФ Вячеслав Никонов назвал политической ошибкой участие представителей Марокко, Иордании, Катара и... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T15:50

2022-05-02T15:50

2022-05-02T15:50

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета по международным делам Госдумы РФ Вячеслав Никонов назвал политической ошибкой участие представителей Марокко, Иордании, Катара и Туниса в международной конференции по Украине, организованной США.Министры обороны Марокко, Иордании, Катара и Туниса приняли участие в международной конференции в поддержку Украины, организованной США, которая состоялась 26 апреля. Более 18 арабских государств отказались присутствовать на этой конференции."Четыре арабские страны, принявшие участие в этой конференции, совершили серьезную политическую и стратегическую ошибку. Им не следовало занимать чью бы то ни было сторону и вообще вовлекаться в ситуацию подобного характера. Им стоило сохранять нейтралитет в этом конфликте. Более того, этим странам не следовало ставить на американцев, теряющих статус мирового гегемона, особенно учитывая растущее влияние нового российско-китайского союза", - написал Никонов в своем Telegram-канале.Он призвал обратить внимание, что американцы, которых поддерживают "некоторые арабские государства", не проводили никаких конференций в поддержку арабов. "Они не выделяли средства на военную помощь палестинцам, сражающимся с израильской оккупацией. Вашингтон делал все с точностью до наоборот. Он использовал 33 страны для вторжения и оккупации Ирака, 66 стран (друзей Дамаска) для уничтожения Сирии, а до этого столько же для свержения режима Каддафи и уничтожения Ливии. При этом не стоит забывать о Йемене, который ждет та же участь из-за американского вмешательства", - заявил политик.

https://ria.ru/20220501/ssha-1786487616.html

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786553183.html

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в мире, украина, марокко, иордания