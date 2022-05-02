https://ria.ru/20220502/ukraina-1786527535.html
Российская оперативно-тактическая авиация поразила 27 опорных пунктов ВСУ
Российская оперативно-тактическая авиация поразила 27 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2022
Российская оперативно-тактическая авиация поразила 27 опорных пунктов ВСУ
Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила до 160 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:29
2022-05-02T11:29
2022-05-02T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила до 160 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786525577.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Российская оперативно-тактическая авиация поразила 27 опорных пунктов ВСУ
Российская оперативно-тактическая авиация уничтожила до 160 украинских военных и склад ВСУ