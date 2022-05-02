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Российская оперативно-тактическая авиация поразила 27 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786527535.html
Российская оперативно-тактическая авиация поразила 27 опорных пунктов ВСУ
Российская оперативно-тактическая авиация поразила 27 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2022
Российская оперативно-тактическая авиация поразила 27 опорных пунктов ВСУ
Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила до 160 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:29
2022-05-02T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила до 160 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786525577.html
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безопасность, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:29 02.05.2022
 
Российская оперативно-тактическая авиация поразила 27 опорных пунктов ВСУ

Российская оперативно-тактическая авиация уничтожила до 160 украинских военных и склад ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила до 160 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники", - сказал генерал.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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Российские ракетные войска уничтожили батарею украинских БМ-21 "Град"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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