https://ria.ru/20220502/ukraina-1786527535.html

Российская оперативно-тактическая авиация поразила 27 опорных пунктов ВСУ

Российская оперативно-тактическая авиация поразила 27 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2022

Российская оперативно-тактическая авиация поразила 27 опорных пунктов ВСУ

Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила до 160 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:29

2022-05-02T11:29

2022-05-02T11:29

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила до 160 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786525577.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков