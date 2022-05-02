11:19 02.05.2022 (обновлено: 11:20 02.05.2022)
Российские артиллеристы уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ
Конашенков: российские артиллеристы уничтожили шесть складов боеприпасов украинских войск
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСклад с боеприпасами Вооруженных сил Украины
Склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе специальной военной операции на Украине за прошедшие сутки уничтожили 26 украинских пунктов управления, 359 районов сосредоточения живой силы противника, шесть складов боеприпасов, до 280 украинских военнослужащих, 43 единицы вооружения и военной техники, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Артиллерийскими подразделениями поражены 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ", - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.