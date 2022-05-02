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Прошедшие подготовку американцы воюют на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.05.2022
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Прошедшие подготовку американцы воюют на Украине, сообщили СМИ
Прошедшие подготовку американцы воюют на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.05.2022
Прошедшие подготовку американцы воюют на Украине, сообщили СМИ
Американцы, прошедшие военную подготовку, участвуют в боевых действиях на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:13
2022-05-02T11:13
в мире
сша
украина
россия
министерство обороны сша
мария захарова
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американцы, прошедшие военную подготовку, участвуют в боевых действиях на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.В четверг СМИ сообщили о гибели на Украине 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела. Как рассказала его мать, он был направлен туда в первой половине марта частной военной компанией (ЧВК) и служил вместе гражданами из других стран. По ее словам, ее сын погиб в понедельник и его тело не было обнаружено. Как сообщал телеканал CNN, у мужчины, основной работой которого была работа надзирателем в тюрьме в штате Теннеси, остались жена и семи месячный ребенок. Пентагон в пятницу заявил, что не знает о нахождении на Украине военных, которые бы имели контракт с оборонным ведомством США."Предполагается, что неустановленное число других американцев, многие из которых прошли военную подготовку, находятся в стране (Украине – ред.), сражаясь против российских войск вместе с украинцами и добровольцами из других стран", - говорится в сообщении агентства.Бывший американский военный и экс-офицер полиции Чикаго Харрисон Йозефович заявил агентству, что возглавляет действующую на Украине группу Task Force Yankee. По его словам, в стране сейчас находятся "тысячи добровольцев из США и других стран".Йозефович добавил, что возглавляемая им группа "направила большое число добровольцев на различные позиции по всей Украине, из которых около 40 - на боевые".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о порядка 7 тысячах наемников более чем из 60 стран, прибывших на Украину с начала российской спецоперации. По ее словам, среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/naemnik-1786201941.html
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в мире, сша, украина, россия, министерство обороны сша, мария захарова, владимир путин
11:13 02.05.2022
 
Прошедшие подготовку американцы воюют на Украине, сообщили СМИ

AP: американцы, прошедшие военную подготовку, участвуют в боевых действиях на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный возле Харькова
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный возле Харькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американцы, прошедшие военную подготовку, участвуют в боевых действиях на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В четверг СМИ сообщили о гибели на Украине 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела. Как рассказала его мать, он был направлен туда в первой половине марта частной военной компанией (ЧВК) и служил вместе гражданами из других стран. По ее словам, ее сын погиб в понедельник и его тело не было обнаружено. Как сообщал телеканал CNN, у мужчины, основной работой которого была работа надзирателем в тюрьме в штате Теннеси, остались жена и семи месячный ребенок. Пентагон в пятницу заявил, что не знает о нахождении на Украине военных, которые бы имели контракт с оборонным ведомством США.
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"Предполагается, что неустановленное число других американцев, многие из которых прошли военную подготовку, находятся в стране (Украине – ред.), сражаясь против российских войск вместе с украинцами и добровольцами из других стран", - говорится в сообщении агентства.
Бывший американский военный и экс-офицер полиции Чикаго Харрисон Йозефович заявил агентству, что возглавляет действующую на Украине группу Task Force Yankee. По его словам, в стране сейчас находятся "тысячи добровольцев из США и других стран".
Йозефович добавил, что возглавляемая им группа "направила большое число добровольцев на различные позиции по всей Украине, из которых около 40 - на боевые".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о порядка 7 тысячах наемников более чем из 60 стран, прибывших на Украину с начала российской спецоперации. По ее словам, среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреСШАУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАМария ЗахароваВладимир Путин
 
 
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