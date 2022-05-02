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Российские ракетные войска уничтожили батарею украинских БМ-21 "Град" - РИА Новости, 02.05.2022
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Российские ракетные войска уничтожили батарею украинских БМ-21 "Град"
Российские ракетные войска уничтожили батарею украинских БМ-21 "Град" - РИА Новости, 02.05.2022
Российские ракетные войска уничтожили батарею украинских БМ-21 "Град"
Ракетными войсками РФ уничтожены 9 опорных пунктов и районов сосредоточения войск Украины, также поражены батарея РСЗО БМ-21 "Град" и артиллерийская батарея,... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:12
2022-05-02T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 9 опорных пунктов и районов сосредоточения войск Украины, также поражены батарея РСЗО БМ-21 "Град" и артиллерийская батарея, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и артиллерийская батарея на огневых позициях", - сказал он на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, украина
11:12 02.05.2022 (обновлено: 11:15 02.05.2022)
 
Российские ракетные войска уничтожили батарею украинских БМ-21 "Град"

Российские ракетные войска уничтожили украинскую артиллерийскую батарею и батарею "Градов"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 9 опорных пунктов и районов сосредоточения войск Украины, также поражены батарея РСЗО БМ-21 "Град" и артиллерийская батарея, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и артиллерийская батарея на огневых позициях", - сказал он на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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