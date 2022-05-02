https://ria.ru/20220502/ukraina-1786523491.html

Украина все более бесцеремонно садится на шею Европе, заявил Медведев

Украина все более бесцеремонно садится на шею Европе, заявил Медведев - РИА Новости, 02.05.2022

Украина все более бесцеремонно садится на шею Европе, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на включение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в базу данных украинского РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T10:53

2022-05-02T10:53

2022-05-02T13:29

в мире

дмитрий медведев

украина

россия

донбасс

виктор орбан

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на включение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в базу данных украинского сайта "Миротворец", отметив, что Украина все больше садится на шею Европе."Украина все более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам. Американцев пока еще побаивается", — написал он.По словам Медведева, Киеву всегда мало оружия, наемников и денег, а жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться. "Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира", — пояснил он.Так что теперь европейских лидеров включают в списки "Миротворца" — помимо Орбана, туда попал президент Хорватии Зоран Миланович, напомнил зампред Собеза. По его мнению, таким темпами дело дойдет до того, что украинские нацисты станут расправляться с неугодными начальниками прямо в европейских столицах."Решать, кто не войдет в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих — берегитесь. Вы тоже под подозрением!" — предупредил Медведев.О том, что премьер-министр Венгрии попал в базу данных "Миротворца", стало известно сегодня утром. Там он фигурирует как "антиукраинский пропагандист", а поводом для включения стал отказ Будапешта поставлять Киеву оружие и готовность платить за российский газ в рублях.Миланович значится в списках "Миротворца" еще с января. Недовольство украинских националистов вызвали его заявления о том, что в случае конфликта России и Украины Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/pomosch-1786046484.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/maltsev-1786233126.html

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий медведев, украина, россия, донбасс, виктор орбан