10:53 02.05.2022 (обновлено: 13:29 02.05.2022)
Украина все более бесцеремонно садится на шею Европе, заявил Медведев
Медведев: раскормленная ленд-лизом Украина бесцеремонно садится на шею Европе
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на включение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в базу данных украинского сайта "Миротворец", отметив, что Украина все больше садится на шею Европе.
"Украина все более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам. Американцев пока еще побаивается", — написал он.
По словам Медведева, Киеву всегда мало оружия, наемников и денег, а жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться.
"Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира", — пояснил он.
Так что теперь европейских лидеров включают в списки "Миротворца" — помимо Орбана, туда попал президент Хорватии Зоран Миланович, напомнил зампред Собеза. По его мнению, таким темпами дело дойдет до того, что украинские нацисты станут расправляться с неугодными начальниками прямо в европейских столицах.
Миланович значится в списках "Миротворца" еще с января. Недовольство украинских националистов вызвали его заявления о том, что в случае конфликта России и Украины Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.