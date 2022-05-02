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Украина все более бесцеремонно садится на шею Европе, заявил Медведев - РИА Новости, 02.05.2022
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Украина все более бесцеремонно садится на шею Европе, заявил Медведев
Украина все более бесцеремонно садится на шею Европе, заявил Медведев - РИА Новости, 02.05.2022
Украина все более бесцеремонно садится на шею Европе, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на включение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в базу данных украинского РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T10:53
2022-05-02T13:29
в мире
дмитрий медведев
украина
россия
донбасс
виктор орбан
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на включение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в базу данных украинского сайта "Миротворец", отметив, что Украина все больше садится на шею Европе."Украина все более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам. Американцев пока еще побаивается", — написал он.По словам Медведева, Киеву всегда мало оружия, наемников и денег, а жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться. "Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира", — пояснил он.Так что теперь европейских лидеров включают в списки "Миротворца" — помимо Орбана, туда попал президент Хорватии Зоран Миланович, напомнил зампред Собеза. По его мнению, таким темпами дело дойдет до того, что украинские нацисты станут расправляться с неугодными начальниками прямо в европейских столицах."Решать, кто не войдет в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих — берегитесь. Вы тоже под подозрением!" — предупредил Медведев.О том, что премьер-министр Венгрии попал в базу данных "Миротворца", стало известно сегодня утром. Там он фигурирует как "антиукраинский пропагандист", а поводом для включения стал отказ Будапешта поставлять Киеву оружие и готовность платить за российский газ в рублях.Миланович значится в списках "Миротворца" еще с января. Недовольство украинских националистов вызвали его заявления о том, что в случае конфликта России и Украины Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/pomosch-1786046484.html
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в мире, дмитрий медведев, украина, россия, донбасс, виктор орбан
10:53 02.05.2022 (обновлено: 13:29 02.05.2022)
 
Украина все более бесцеремонно садится на шею Европе, заявил Медведев

Медведев: раскормленная ленд-лизом Украина бесцеремонно садится на шею Европе

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на включение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в базу данных украинского сайта "Миротворец", отметив, что Украина все больше садится на шею Европе.
"Украина все более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам. Американцев пока еще побаивается", — написал он.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 23:11
Медведев предложил решить задачку о новых траншах США для Украины
По словам Медведева, Киеву всегда мало оружия, наемников и денег, а жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться.
"Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира", — пояснил он.
Так что теперь европейских лидеров включают в списки "Миротворца" — помимо Орбана, туда попал президент Хорватии Зоран Миланович, напомнил зампред Собеза. По его мнению, таким темпами дело дойдет до того, что украинские нацисты станут расправляться с неугодными начальниками прямо в европейских столицах.
"Решать, кто не войдет в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих — берегитесь. Вы тоже под подозрением!" — предупредил Медведев.
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 18:44Сказано в эфире
"Все это попахивает…" Игорь Мальцев о ленд-лизе для Украины
О том, что премьер-министр Венгрии попал в базу данных "Миротворца", стало известно сегодня утром. Там он фигурирует как "антиукраинский пропагандист", а поводом для включения стал отказ Будапешта поставлять Киеву оружие и готовность платить за российский газ в рублях.
Миланович значится в списках "Миротворца" еще с января. Недовольство украинских националистов вызвали его заявления о том, что в случае конфликта России и Украины Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
08:00
Украина превратила Германию в ничтожество
 
В миреДмитрий МедведевУкраинаРоссияДонбассВиктор Орбан
 
 
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