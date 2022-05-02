https://ria.ru/20220502/ukraina-1786518737.html

Премьера Венгрии внесли в базу "Миротворца"

Премьера Венгрии внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 02.05.2022

Премьера Венгрии внесли в базу "Миротворца"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист", свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T09:41

2022-05-02T09:41

2022-05-02T09:41

в мире

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венгрия

россия

виктор орбан

мария захарова

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист", свидетельствуют данные сайта.Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие. Также венгерский премьер говорил, что страна готова платить за российский газ в рублях.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и других, называя их "изменниками родины". Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский интернет-сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что "Миротворец" мог быть создан при содействии госдепа США.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786194074.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, мария захарова, генеральная прокуратура рф