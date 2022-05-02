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Премьера Венгрии внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 02.05.2022
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Премьера Венгрии внесли в базу "Миротворца"
Премьера Венгрии внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 02.05.2022
Премьера Венгрии внесли в базу "Миротворца"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист", свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T09:41
2022-05-02T09:41
в мире
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венгрия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист", свидетельствуют данные сайта.Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие. Также венгерский премьер говорил, что страна готова платить за российский газ в рублях.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и других, называя их "изменниками родины". Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский интернет-сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что "Миротворец" мог быть создан при содействии госдепа США.
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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, мария захарова, генеральная прокуратура рф
09:41 02.05.2022
 
Премьера Венгрии внесли в базу "Миротворца"

Премьера Венгрии Орбана внесли в базу "Миротворца" как "антиукраинского пропагандиста"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист", свидетельствуют данные сайта.
Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие. Также венгерский премьер говорил, что страна готова платить за российский газ в рублях.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и других, называя их "изменниками родины". Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский интернет-сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что "Миротворец" мог быть создан при содействии госдепа США.
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В миреУкраинаВенгрияРоссияВиктор ОрбанМария ЗахароваГенеральная прокуратура РФ
 
 
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