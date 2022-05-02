Пушков дал совет Зеленскому, осудившему Турцию за прием российских туристов
Сенатор Пушков предложил Зеленскому обижаться на всю Европу после претензий в адрес Турции
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обижаться на всю Европу, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя претензии Киева к Турции из-за российских туристов.
"Он должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского газа, а на вторую часть Европы за отказ вовлекаться в войну на стороне Киева", — написал сенатор в своем телеграм-канале, отметив, что реальность далеко не всегда будет в пользу киевского режима.
Накануне Зеленский в интервью греческому телеканалу ERT назвал недопустимым решение Турции продолжать принимать туристов из России.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.