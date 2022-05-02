https://ria.ru/20220502/ukraina-1786518029.html

Пушков дал совет Зеленскому, осудившему Турцию за прием российских туристов

Пушков дал совет Зеленскому, осудившему Турцию за прием российских туристов - РИА Новости, 02.05.2022

Пушков дал совет Зеленскому, осудившему Турцию за прием российских туристов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обижаться на всю Европу, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T09:28

2022-05-02T09:28

2022-05-02T09:28

политика

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

украина

владимир зеленский

турция

алексей пушков

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обижаться на всю Европу, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя претензии Киева к Турции из-за российских туристов.Накануне Зеленский в интервью греческому телеканалу ERT назвал недопустимым решение Турции продолжать принимать туристов из России.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.

https://ria.ru/20220501/ekonomika-1786493320.html

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, украина, владимир зеленский, турция, алексей пушков