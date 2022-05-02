https://ria.ru/20220502/ukraina-1786517884.html

Володин назвал глав стран, поставляющих оружие Украине, преступниками

Володин назвал глав стран, поставляющих оружие Украине, преступниками - РИА Новости, 02.05.2022

Володин назвал глав стран, поставляющих оружие Украине, преступниками

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все главы государств, принявших решение о поставках оружия Украине, должны быть привлечены к ответственности как... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T09:28

2022-05-02T09:28

2022-05-02T09:57

обострение ситуации в днр и лнр

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вячеслав володин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все главы государств, принявших решение о поставках оружия Украине, должны быть привлечены к ответственности как военные преступники."Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта... Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники", — написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, главы государств молчали, когда восемь лет назад нацисты в Одессе сжигали мирных граждан, и ничего не предпринимали для защиты людей Донбасса, а "сейчас делают всё, чтобы гибли славяне на Украине". Володин добавил, что они также начали забывать о трагедии Второй мировой войны и о том, какую цену пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма.Он также подчеркнул, что короткая историческая память может привести к большим проблемам, а своими действиями главы государств подталкивают мир к катастрофе.Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785659973.html

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, вячеслав володин, вооруженные силы украины