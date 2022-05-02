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Спецоперация России на Украине стала возможна из-за Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 02.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786508020.html
Спецоперация России на Украине стала возможна из-за Байдена, заявил Трамп
Спецоперация России на Украине стала возможна из-за Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 02.05.2022
Спецоперация России на Украине стала возможна из-за Байдена, заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что "слабость и некомпетентность" его преемника и политического оппонента Джо Байдена сделали возможным начало... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T02:25
2022-05-02T04:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что "слабость и некомпетентность" его преемника и политического оппонента Джо Байдена сделали возможным начало специальной военной операции РФ на Украине, и что при его администрации "такого точно не произошло бы"."Байден превратил Афганистан в то, о чем никто никогда не смог бы подумать. На мой взгляд, когда (президент РФ) Владимир Путин взглянул на это, он решил: пора вводить войска (на Украину – ред.). При мне он не сделал бы это, никогда не сделал бы", - сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Небраска. Трансляцию вело местное телевидение.По мнению бывшего главы государства, Байден в ситуации с Украиной "проявил слабость и некомпетентность". "Ничто из этого никогда не произошло бы при моей администрации, я уверен в этом на 100%", - подчеркнул Трамп.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, сша, дональд трамп, джо байден
02:25 02.05.2022 (обновлено: 04:24 02.05.2022)
 
Спецоперация России на Украине стала возможна из-за Байдена, заявил Трамп

Трамп заявил, что операция России на Украине стала возможна из-за некомпетентности Байдена

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что "слабость и некомпетентность" его преемника и политического оппонента Джо Байдена сделали возможным начало специальной военной операции РФ на Украине, и что при его администрации "такого точно не произошло бы".
"Байден превратил Афганистан в то, о чем никто никогда не смог бы подумать. На мой взгляд, когда (президент РФ) Владимир Путин взглянул на это, он решил: пора вводить войска (на Украину – ред.). При мне он не сделал бы это, никогда не сделал бы", - сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Небраска. Трансляцию вело местное телевидение.
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По мнению бывшего главы государства, Байден в ситуации с Украиной "проявил слабость и некомпетентность". "Ничто из этого никогда не произошло бы при моей администрации, я уверен в этом на 100%", - подчеркнул Трамп.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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