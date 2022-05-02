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Премьер Хорватии предупредил о росте цен на бензин и дизель из-за санкций - РИА Новости, 02.05.2022
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Премьер Хорватии предупредил о росте цен на бензин и дизель из-за санкций
Премьер Хорватии предупредил о росте цен на бензин и дизель из-за санкций - РИА Новости, 02.05.2022
Премьер Хорватии предупредил о росте цен на бензин и дизель из-за санкций
Цены бензина и дизельного топлива во вторник снова вырастут в Хорватии на фоне санкционного кризиса, заявил премьер-министр Андрей Пленкович. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T22:21
2022-05-02T22:21
экономика
хорватия
украина
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 2 мая - РИА Новости. Цены бензина и дизельного топлива во вторник снова вырастут в Хорватии на фоне санкционного кризиса, заявил премьер-министр Андрей Пленкович.Стоимость бензина и дизельного топлива в Хорватии в очередной раз поднялись 26 апреля, несмотря на принятые правительством ограничения. Кабмин Хорватии 7 марта фиксировал маржу продавцов нефтепродуктов до 0,75 липы (около 0,1 евроцента) на литр бензина и до 0,5 куны на литр дизельного топлива для сельхозтехники. Также снижены акцизы на бензин и дизельное топливо до 40 лип (5,3 евроцента) и 20 лип (около 2,6 евроцента) на литр. Меры были введены на 90 дней с возможностью продления.Пленкович заявил в конце марта, что власти страны направят около 5 миллиардов кун (свыше 666 миллионов евро) на борьбу с подорожанием энергоносителей и последствиями санкционного кризиса в свете спецоперации РФ на Украине."Из-за всех этих перебоев министр (экономразвития Давор - ред.) Филипович находится на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе. Разговаривают о поисках совместного ответа на рост цен энергоносителей. Завтра бензин "евросупер 95" будет 12,63 куны (около 1,68 евро), евродизель - 13,28 куны (около 1,77 евро), солярка - 9,39 куны (1,25 евро) за литр", - заявил премьер на брифинге.В минувший вторник цена бензина "евросупер 95" на заправках хорватских компаний Ina, Petrol, Crodux, Tifon достигла 12,36 куны (около 1,65 евро). Евродизель на большинстве заправок вырос до 13,04 куны (около 1,74 евро). Таким образом средняя цена полного бака бензина с полуночи на вторник дороже на 8,5 кун (около 1,13 евро), а евродизеля – на 17 кун (около 2,27 евро).Госкомпания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья Нефтяной индустрии Сербии (НИС, NIS "Газпром нефти" принадлежит 65,15%) после изъятия из пакета санкций ЕС. Руководство JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для НИС, заявляло ранее о возможной приостановке прокачки с 15 мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.
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экономика, хорватия, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
22:21 02.05.2022
 
Премьер Хорватии предупредил о росте цен на бензин и дизель из-за санкций

Премьер Хорватии Пленкович предупредил о росте цен на бензин и дизель из-за санкций

© AP Photo / Nam Y. HuhМужчина на заправочной станции
Мужчина на заправочной станции - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Мужчина на заправочной станции. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 мая - РИА Новости. Цены бензина и дизельного топлива во вторник снова вырастут в Хорватии на фоне санкционного кризиса, заявил премьер-министр Андрей Пленкович.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Хорватии в очередной раз поднялись 26 апреля, несмотря на принятые правительством ограничения. Кабмин Хорватии 7 марта фиксировал маржу продавцов нефтепродуктов до 0,75 липы (около 0,1 евроцента) на литр бензина и до 0,5 куны на литр дизельного топлива для сельхозтехники. Также снижены акцизы на бензин и дизельное топливо до 40 лип (5,3 евроцента) и 20 лип (около 2,6 евроцента) на литр. Меры были введены на 90 дней с возможностью продления.
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Пленкович заявил в конце марта, что власти страны направят около 5 миллиардов кун (свыше 666 миллионов евро) на борьбу с подорожанием энергоносителей и последствиями санкционного кризиса в свете спецоперации РФ на Украине.
"Из-за всех этих перебоев министр (экономразвития Давор - ред.) Филипович находится на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе. Разговаривают о поисках совместного ответа на рост цен энергоносителей. Завтра бензин "евросупер 95" будет 12,63 куны (около 1,68 евро), евродизель - 13,28 куны (около 1,77 евро), солярка - 9,39 куны (1,25 евро) за литр", - заявил премьер на брифинге.
В минувший вторник цена бензина "евросупер 95" на заправках хорватских компаний Ina, Petrol, Crodux, Tifon достигла 12,36 куны (около 1,65 евро). Евродизель на большинстве заправок вырос до 13,04 куны (около 1,74 евро). Таким образом средняя цена полного бака бензина с полуночи на вторник дороже на 8,5 кун (около 1,13 евро), а евродизеля – на 17 кун (около 2,27 евро).
Госкомпания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья Нефтяной индустрии Сербии (НИС, NIS "Газпром нефти" принадлежит 65,15%) после изъятия из пакета санкций ЕС. Руководство JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для НИС, заявляло ранее о возможной приостановке прокачки с 15 мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.
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ЭкономикаХорватияУкраинаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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