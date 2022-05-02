https://ria.ru/20220502/tseny-1786542847.html

СМИ: британцы вынуждены арендовать гробы из-за подскочивших цен

СМИ: британцы вынуждены арендовать гробы из-за подскочивших цен - РИА Новости, 02.05.2022

СМИ: британцы вынуждены арендовать гробы из-за подскочивших цен

Похоронные бюро в Британии начали предлагать услуги аренды гробов, чтобы сократить расходы для семей, пишет The Sun. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T14:17

2022-05-02T14:17

2022-05-02T14:17

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признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Похоронные бюро в Британии начали предлагать услуги аренды гробов, чтобы сократить расходы для семей, пишет The Sun.По информации издания, нуждающимся семьям разрешают платить за съемную деревянную или картонную коробку, которая помещается в "демонстрационный" гроб. Затем его удаляют, оставляя тело разлагаться.Как отметили в статье, это может помочь британским семьям, которые борются с возросшими расходами на электроэнергию и топливо.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.Так, в Великобритании резко вырос ценовой порог на газ. Как следует из соцопросов, жителям страны приходится серьезно сокращать расходы: более половины респондентов экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.

https://ria.ru/20220502/kholod-1786507516.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, москва, европа, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии