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СМИ: британцы вынуждены арендовать гробы из-за подскочивших цен - РИА Новости, 02.05.2022
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СМИ: британцы вынуждены арендовать гробы из-за подскочивших цен
СМИ: британцы вынуждены арендовать гробы из-за подскочивших цен - РИА Новости, 02.05.2022
СМИ: британцы вынуждены арендовать гробы из-за подскочивших цен
Похоронные бюро в Британии начали предлагать услуги аренды гробов, чтобы сократить расходы для семей, пишет The Sun. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T14:17
2022-05-02T14:17
в мире
украина
москва
европа
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Похоронные бюро в Британии начали предлагать услуги аренды гробов, чтобы сократить расходы для семей, пишет The Sun.По информации издания, нуждающимся семьям разрешают платить за съемную деревянную или картонную коробку, которая помещается в "демонстрационный" гроб. Затем его удаляют, оставляя тело разлагаться.Как отметили в статье, это может помочь британским семьям, которые борются с возросшими расходами на электроэнергию и топливо.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.Так, в Великобритании резко вырос ценовой порог на газ. Как следует из соцопросов, жителям страны приходится серьезно сокращать расходы: более половины респондентов экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
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в мире, украина, москва, европа, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:17 02.05.2022
 
СМИ: британцы вынуждены арендовать гробы из-за подскочивших цен

The Sun: в Британии начали арендовать гробы для похорон из-за подскочивших цен

© Depositphotos / Buurserstraat38Гроб
Гроб - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Depositphotos / Buurserstraat38
Гроб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Похоронные бюро в Британии начали предлагать услуги аренды гробов, чтобы сократить расходы для семей, пишет The Sun.
По информации издания, нуждающимся семьям разрешают платить за съемную деревянную или картонную коробку, которая помещается в "демонстрационный" гроб. Затем его удаляют, оставляя тело разлагаться.
Как отметили в статье, это может помочь британским семьям, которые борются с возросшими расходами на электроэнергию и топливо.
"Цена аренды составит около 250 фунтов стерлингов", — уточнили в отрасли. При этом, в среднем, гроб стоит около 750 фунтов.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
Так, в Великобритании резко вырос ценовой порог на газ. Как следует из соцопросов, жителям страны приходится серьезно сокращать расходы: более половины респондентов экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
Лондон - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
02:08
Британцы голодают и мерзнут из-за роста цен
 
В миреУкраинаМоскваЕвропаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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