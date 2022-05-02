СМИ: британцы вынуждены арендовать гробы из-за подскочивших цен
The Sun: в Британии начали арендовать гробы для похорон из-за подскочивших цен
Гроб. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Похоронные бюро в Британии начали предлагать услуги аренды гробов, чтобы сократить расходы для семей, пишет The Sun.
По информации издания, нуждающимся семьям разрешают платить за съемную деревянную или картонную коробку, которая помещается в "демонстрационный" гроб. Затем его удаляют, оставляя тело разлагаться.
Как отметили в статье, это может помочь британским семьям, которые борются с возросшими расходами на электроэнергию и топливо.
"Цена аренды составит около 250 фунтов стерлингов", — уточнили в отрасли. При этом, в среднем, гроб стоит около 750 фунтов.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
Так, в Великобритании резко вырос ценовой порог на газ. Как следует из соцопросов, жителям страны приходится серьезно сокращать расходы: более половины респондентов экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.