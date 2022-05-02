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TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию контента в России - РИА Новости, 02.05.2022
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TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию контента в России
TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию контента в России - РИА Новости, 02.05.2022
TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию контента в России
Возможность публикации нового контента для российских пользователей TikTok по-прежнему отключена, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T20:54
2022-05-02T20:54
общество
tiktok
россия
технологии
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Возможность публикации нового контента для российских пользователей TikTok по-прежнему отключена, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в понедельник в СМИ появилась информация о том, что социальная сеть вновь разрешила российским пользователям публиковать новый контент."В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена", - говорится в сообщении.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
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общество, tiktok, россия, технологии
20:54 02.05.2022
 
TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию контента в России

TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию нового контента в России

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Возможность публикации нового контента для российских пользователей TikTok по-прежнему отключена, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в понедельник в СМИ появилась информация о том, что социальная сеть вновь разрешила российским пользователям публиковать новый контент.
"В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена", - говорится в сообщении.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
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