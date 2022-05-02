https://ria.ru/20220502/tiktok-1786582583.html
TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию контента в России
TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию контента в России - РИА Новости, 02.05.2022
TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию контента в России
Возможность публикации нового контента для российских пользователей TikTok по-прежнему отключена, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T20:54
2022-05-02T20:54
2022-05-02T20:54
общество
tiktok
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Возможность публикации нового контента для российских пользователей TikTok по-прежнему отключена, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в понедельник в СМИ появилась информация о том, что социальная сеть вновь разрешила российским пользователям публиковать новый контент."В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена", - говорится в сообщении.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
https://ria.ru/20220427/telegram-1785844619.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_6e29c3cdd2723353f0d47113f68eb78b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, tiktok, россия, технологии
TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию контента в России
TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию нового контента в России