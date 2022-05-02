https://ria.ru/20220502/tiktok-1786582583.html

TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию контента в России

TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию контента в России - РИА Новости, 02.05.2022

TikTok опроверг информацию о снятии запрета на публикацию контента в России

Возможность публикации нового контента для российских пользователей TikTok по-прежнему отключена, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T20:54

2022-05-02T20:54

2022-05-02T20:54

общество

tiktok

россия

технологии

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Возможность публикации нового контента для российских пользователей TikTok по-прежнему отключена, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в понедельник в СМИ появилась информация о том, что социальная сеть вновь разрешила российским пользователям публиковать новый контент."В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена", - говорится в сообщении.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).

https://ria.ru/20220427/telegram-1785844619.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, tiktok, россия, технологии