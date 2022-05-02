https://ria.ru/20220502/tayvan-1786539367.html

Власти: Тайвань изучает альтернативные возможности получения вооружений

Власти: Тайвань изучает альтернативные возможности получения вооружений - РИА Новости, 02.05.2022

Власти: Тайвань изучает альтернативные возможности получения вооружений

Власти Тайваня изучают альтернативные возможности получения дальнобойных видов вооружений на фоне задержки поставок самоходных гаубиц M109A6 из США, говорится в РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T13:44

2022-05-02T13:44

2022-05-02T13:44

в мире

тайвань

сша

китай

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ПЕКИН, 2 мая - РИА Новости. Власти Тайваня изучают альтернативные возможности получения дальнобойных видов вооружений на фоне задержки поставок самоходных гаубиц M109A6 из США, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте министерства обороны острова.Ранее газета South China Morning Post сообщила, что США откладывают поставки вооружения на Тайвань из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса в связи с ситуацией на Украине. В августе 2021 года американский госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню на 750 миллионов долларов. Поставка 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin, ожидалась Тайванем в 2023 году. Как сообщает газета, поставка гаубиц будет отложена до 2026 года."В настоящее время министерство обороны тщательно рассматривает альтернативные планы", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что такие действия последовали на фоне сообщений о задержки поставок из США.В ведомстве сообщили, что после обсуждений альтернативный проект закупок будет представлен ​​Законодательному юаню для рассмотрения.В посольстве КНР в Вашингтоне на прошлой неделе заявили, что США должны прекратить снабжать Тайвань оружием. По словам китайских дипломатов, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/gaubitsa-1786526339.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/knr-1786214481.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, сша, китай