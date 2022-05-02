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Власти: Тайвань изучает альтернативные возможности получения вооружений - РИА Новости, 02.05.2022
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Власти: Тайвань изучает альтернативные возможности получения вооружений
Власти: Тайвань изучает альтернативные возможности получения вооружений - РИА Новости, 02.05.2022
Власти: Тайвань изучает альтернативные возможности получения вооружений
Власти Тайваня изучают альтернативные возможности получения дальнобойных видов вооружений на фоне задержки поставок самоходных гаубиц M109A6 из США, говорится в РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:44
2022-05-02T13:44
в мире
тайвань
сша
китай
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ПЕКИН, 2 мая - РИА Новости. Власти Тайваня изучают альтернативные возможности получения дальнобойных видов вооружений на фоне задержки поставок самоходных гаубиц M109A6 из США, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте министерства обороны острова.Ранее газета South China Morning Post сообщила, что США откладывают поставки вооружения на Тайвань из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса в связи с ситуацией на Украине. В августе 2021 года американский госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню на 750 миллионов долларов. Поставка 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin, ожидалась Тайванем в 2023 году. Как сообщает газета, поставка гаубиц будет отложена до 2026 года."В настоящее время министерство обороны тщательно рассматривает альтернативные планы", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что такие действия последовали на фоне сообщений о задержки поставок из США.В ведомстве сообщили, что после обсуждений альтернативный проект закупок будет представлен ​​Законодательному юаню для рассмотрения.В посольстве КНР в Вашингтоне на прошлой неделе заявили, что США должны прекратить снабжать Тайвань оружием. По словам китайских дипломатов, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://radiosputnik.ria.ru/20220502/gaubitsa-1786526339.html
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в мире, тайвань, сша, китай
13:44 02.05.2022
 
Власти: Тайвань изучает альтернативные возможности получения вооружений

Тайвань рассматривает альтернативные вооружения на фоне задержки поставок гаубиц из США

© AP Photo / Chiang Ying-yingКорвет класса "Тоцзян" ВМС Тайваня
Корвет класса Тоцзян ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Корвет класса "Тоцзян" ВМС Тайваня
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 мая - РИА Новости. Власти Тайваня изучают альтернативные возможности получения дальнобойных видов вооружений на фоне задержки поставок самоходных гаубиц M109A6 из США, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте министерства обороны острова.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что США откладывают поставки вооружения на Тайвань из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса в связи с ситуацией на Украине. В августе 2021 года американский госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню на 750 миллионов долларов. Поставка 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin, ожидалась Тайванем в 2023 году. Как сообщает газета, поставка гаубиц будет отложена до 2026 года.
Артиллеристы армии США во время учений - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
10:45В мире
США отложили поставку гаубиц Тайваню из-за ситуации на Украине, пишут СМИ
"В настоящее время министерство обороны тщательно рассматривает альтернативные планы", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что такие действия последовали на фоне сообщений о задержки поставок из США.
В ведомстве сообщили, что после обсуждений альтернативный проект закупок будет представлен ​​Законодательному юаню для рассмотрения.
В посольстве КНР в Вашингтоне на прошлой неделе заявили, что США должны прекратить снабжать Тайвань оружием. По словам китайских дипломатов, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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