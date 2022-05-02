Суд в США разрешил не представлять интересы ВТБ по иску о пассажире MH17
Суд в США разрешил Latham & Watkins не представлять интересы ВТБ по иску о пассажире MH17
Крушение малайзийского Boeing на Украине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке разрешил юридической фирме Latham & Watkins не представлять интересы ВТБ в рамках иска семьи американца, погибшего в катастрофе малайзийского самолета над Украиной в 2014 году.
"Ходатайство представителя фирмы Latham & Watkins о прекращении работы в качестве представителей ВТБ удовлетворено с условиями", - говорится в опубликованном решении суда.
Решение вступает в силу с 3 июня, поэтому, как говорится в документе, ВТБ должен найти нового представителя ко 2 июня.
Истцами выступают родственники 19-летнего американца Куина Шансмана – одного пассажиров малайзийского Boeing.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.