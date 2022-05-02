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Псаки считает, что военная помощь Украине не мешает США защитить себя

Псаки считает, что военная помощь Украине не мешает США защитить себя - РИА Новости, 02.05.2022

Псаки считает, что военная помощь Украине не мешает США защитить себя

Отправка военной помощи Украине не влияет на способность США защитить себя, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:12

2022-05-02T22:12

2022-05-02T22:16

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Отправка военной помощи Украине не влияет на способность США защитить себя, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы смогли отправить оборудование со складов США, в том числе Javelin, без влияния на военную готовность США", - сказала Псаки на брифинге.Она отметила, что по данным Пентагона, у США "есть все, что нужно, чтобы защитить себя". Псаки отметила, что США готовятся заместить отправленное оборудование, в том числе и для союзников.

https://ria.ru/20220429/gumshagi-1786057664.html

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в мире, сша, министерство обороны сша