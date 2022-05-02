https://ria.ru/20220502/ssha-1786529016.html

Американский журналист пожаловался на предвзятость западных СМИ

Американский журналист пожаловался на предвзятость западных СМИ - РИА Новости, 02.05.2022

Американский журналист пожаловался на предвзятость западных СМИ

Американский журналист Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative обратил внимание на предвзятость западных СМИ при освещении ситуации на... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:44

2022-05-02T11:44

2022-05-02T12:53

в мире

владимир путин

украина

россия

сша

нато

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Американский журналист Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative обратил внимание на предвзятость западных СМИ при освещении ситуации на Украине.По его словам, американские медиа либо игнорировали такую важную для России проблему, как расширение НАТО, либо трактовали события таким образом, чтобы акцентировать внимание на "добродетельности" Запада и Украины.Журналист считает, что американские призывы поддерживать Украину "зашли слишком далеко"."Отождествление США и Украины почти полное. Украина — оплот свободы и демократии, а Запад, да и все мировое сообщество, обязаны встать на ее защиту", — подчеркнул он.При этом Карпентер с сожалением отметил, что в американских СМИ нередко появляются фейки.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786523491.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, россия, сша, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии