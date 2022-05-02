https://ria.ru/20220502/spasateli-1786753642.html

Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале

Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале - РИА Новости, 04.05.2022

Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале

Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-02T13:35

2022-05-02T13:35

2022-05-04T12:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786760738_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fb6d7021cf163438ea5a3d45ef78847.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В субботу, 30 апреля, сотни железных коней стартовали от проспекта Академика Сахарова и проехали по Садовому кольцу до Ходынского поля. Во главе колонны – расчеты быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра столицы. После посетители парка "Ходынское поле" смогли рассмотреть мотоциклы и аварийно-спасательное оборудование, изучить пожарную ретротехнику", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасатели на мотоциклах продемонстрировали деблокировку "пострадавшего" в ДТП и работу установки пожаротушения с гидроабразивной резкой "Кобра" при ликвидации возгорания, а пилотажная группа "Феникс" Пожарно-спасательного центра – элементы маневрирования на пожарно-спасательных мотоциклах."А еще посетители фестиваля увидели "вальс автолестниц": под аккомпанемент оркестра водители пяти автолестниц показали мастерство управления подъемными механизмами", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220429/moszhilinspektsiya-1786200771.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы