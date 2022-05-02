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Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале - РИА Новости, 04.05.2022
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Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале
Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале - РИА Новости, 04.05.2022
Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале
Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-02T13:35
2022-05-04T12:45
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москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В субботу, 30 апреля, сотни железных коней стартовали от проспекта Академика Сахарова и проехали по Садовому кольцу до Ходынского поля. Во главе колонны – расчеты быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра столицы. После посетители парка "Ходынское поле" смогли рассмотреть мотоциклы и аварийно-спасательное оборудование, изучить пожарную ретротехнику", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасатели на мотоциклах продемонстрировали деблокировку "пострадавшего" в ДТП и работу установки пожаротушения с гидроабразивной резкой "Кобра" при ликвидации возгорания, а пилотажная группа "Феникс" Пожарно-спасательного центра – элементы маневрирования на пожарно-спасательных мотоциклах."А еще посетители фестиваля увидели "вальс автолестниц": под аккомпанемент оркестра водители пяти автолестниц показали мастерство управления подъемными механизмами", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
13:35 02.05.2022 (обновлено: 12:45 04.05.2022)
 

Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыМосковские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале
Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В субботу, 30 апреля, сотни железных коней стартовали от проспекта Академика Сахарова и проехали по Садовому кольцу до Ходынского поля. Во главе колонны – расчеты быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра столицы. После посетители парка "Ходынское поле" смогли рассмотреть мотоциклы и аварийно-спасательное оборудование, изучить пожарную ретротехнику", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что спасатели на мотоциклах продемонстрировали деблокировку "пострадавшего" в ДТП и работу установки пожаротушения с гидроабразивной резкой "Кобра" при ликвидации возгорания, а пилотажная группа "Феникс" Пожарно-спасательного центра – элементы маневрирования на пожарно-спасательных мотоциклах.
"А еще посетители фестиваля увидели "вальс автолестниц": под аккомпанемент оркестра водители пяти автолестниц показали мастерство управления подъемными механизмами", - дополняется в сообщении.
 
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