https://ria.ru/20220502/spasateli-1786753642.html
Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале
Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале - РИА Новости, 04.05.2022
Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале
Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-02T13:35
2022-05-02T13:35
2022-05-04T12:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786760738_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fb6d7021cf163438ea5a3d45ef78847.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В субботу, 30 апреля, сотни железных коней стартовали от проспекта Академика Сахарова и проехали по Садовому кольцу до Ходынского поля. Во главе колонны – расчеты быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра столицы. После посетители парка "Ходынское поле" смогли рассмотреть мотоциклы и аварийно-спасательное оборудование, изучить пожарную ретротехнику", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасатели на мотоциклах продемонстрировали деблокировку "пострадавшего" в ДТП и работу установки пожаротушения с гидроабразивной резкой "Кобра" при ликвидации возгорания, а пилотажная группа "Феникс" Пожарно-спасательного центра – элементы маневрирования на пожарно-спасательных мотоциклах."А еще посетители фестиваля увидели "вальс автолестниц": под аккомпанемент оркестра водители пяти автолестниц показали мастерство управления подъемными механизмами", - дополняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220429/moszhilinspektsiya-1786200771.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786760738_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_ddc08b33b4460c1ee5b435ec1cdb69bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В субботу, 30 апреля, сотни железных коней стартовали от проспекта Академика Сахарова и проехали по Садовому кольцу
до Ходынского поля. Во главе колонны – расчеты быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра столицы. После посетители парка "Ходынское поле" смогли рассмотреть мотоциклы и аварийно-спасательное оборудование, изучить пожарную ретротехнику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели на мотоциклах продемонстрировали деблокировку "пострадавшего" в ДТП и работу установки пожаротушения с гидроабразивной резкой "Кобра" при ликвидации возгорания, а пилотажная группа "Феникс" Пожарно-спасательного центра – элементы маневрирования на пожарно-спасательных мотоциклах.
"А еще посетители фестиваля увидели "вальс автолестниц": под аккомпанемент оркестра водители пяти автолестниц показали мастерство управления подъемными механизмами", - дополняется в сообщении.