https://ria.ru/20220502/sochi-1786567477.html

Теплоход "Комета" и катамаран "Грифон" не вышли в море в Сочи из-за шторма

Теплоход "Комета" и катамаран "Грифон" не вышли в море в Сочи из-за шторма - РИА Новости, 02.05.2022

Теплоход "Комета" и катамаран "Грифон" не вышли в море в Сочи из-за шторма

Пассажирский скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", выпуск которых в море в Сочи был запланирован на 1 мая, не вышли из-за непогоды, начало работы... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T17:52

2022-05-02T17:52

2022-05-02T17:52

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СОЧИ, 2 мая – РИА Новости. Пассажирский скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", выпуск которых в море в Сочи был запланирован на 1 мая, не вышли из-за непогоды, начало работы круизных судов перенесли на четверг, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "ВодоходЪ-Экспресс" Михаил Антошин.Ранее на сайте администрации Геленджика сообщалось, что с 1 мая туристы смогут по морю перемещаться между черноморскими курортами РФ и Абхазией. Пассажирский скоростной катамаран "Грифон" планировалась запустить между Сочи и Сухумом, в теплоход "Комета" должен соединять Новороссийск, Сочи и Геленджик."Погодные условия не позволили выйти судну из порта Анапа для перехода в порт Сочи", - сказал Антошин.Он уточнил, что шторм и сильные ветровые нагрузки стали основными причинами изменения графика.При этом он отметил, что новая дата начала выхода теплохода и катамарана в Сочи запланирована на 5 мая, однако не исключено, что она вновь будет перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.

https://ria.ru/20220502/sochi-1786531109.html

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сочи, геленджик, россия