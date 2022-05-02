https://ria.ru/20220502/smerch-1786576229.html
В Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехватили пять снарядов "Смерч"
В Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехватили пять снарядов "Смерч" - РИА Новости, 02.05.2022
В Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехватили пять снарядов "Смерч"
Российская ПВО за сутки сбили три украинских дрона "Байрактар-ТБ-2" у острова Змеиный, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T19:38
2022-05-02T19:38
2022-05-02T23:30
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_0:0:1847:1040_1920x0_80_0_0_e8938a69a66339b7fd93a99921f8fd82.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбили три украинских дрона "Байрактар-ТБ-2" у острова Змеиный, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2", — заявил он.Помимо этого, возле Червоного Оскола и Невского в Харьковской области, а также Веселого в Донецкой Народной республике удалось уничтожить четыре других украинских беспилотника.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786383589.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_182:0:1622:1080_1920x0_80_0_0_bfbd43d9b2c5910a5ee3e1841ba4e905.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс
19:38 02.05.2022 (обновлено: 23:30 02.05.2022)
В Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехватили пять снарядов "Смерч"
Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный