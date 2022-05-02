https://ria.ru/20220502/smerch-1786576229.html

В Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехватили пять снарядов "Смерч"

В Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехватили пять снарядов "Смерч" - РИА Новости, 02.05.2022

В Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехватили пять снарядов "Смерч"

Российская ПВО за сутки сбили три украинских дрона "Байрактар-ТБ-2" у острова Змеиный, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T19:38

2022-05-02T19:38

2022-05-02T23:30

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбили три украинских дрона "Байрактар-ТБ-2" у острова Змеиный, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2", — заявил он.Помимо этого, возле Червоного Оскола и Невского в Харьковской области, а также Веселого в Донецкой Народной республике удалось уничтожить четыре других украинских беспилотника.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786383589.html

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