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В Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехватили пять снарядов "Смерч" - РИА Новости, 02.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/smerch-1786576229.html
В Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехватили пять снарядов "Смерч"
В Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехватили пять снарядов "Смерч" - РИА Новости, 02.05.2022
В Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехватили пять снарядов "Смерч"
Российская ПВО за сутки сбили три украинских дрона "Байрактар-ТБ-2" у острова Змеиный, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T19:38
2022-05-02T23:30
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбили три украинских дрона "Байрактар-ТБ-2" у острова Змеиный, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2", — заявил он.Помимо этого, возле Червоного Оскола и Невского в Харьковской области, а также Веселого в Донецкой Народной республике удалось уничтожить четыре других украинских беспилотника.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786383589.html
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донбасс
19:38 02.05.2022 (обновлено: 23:30 02.05.2022)
 
В Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехватили пять снарядов "Смерч"

Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбили три украинских дрона "Байрактар-ТБ-2" у острова Змеиный, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2", — заявил он.
Помимо этого, возле Червоного Оскола и Невского в Харьковской области, а также Веселого в Донецкой Народной республике удалось уничтожить четыре других украинских беспилотника.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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