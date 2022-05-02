https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786553183.html

Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями, пишет The Hill

Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями, пишет The Hill - РИА Новости, 02.05.2022

Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями, пишет The Hill

Антироссийские санкции США и их союзников привели к тому, что они попали в свою же ловушку, пишет The Hill. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T15:39

2022-05-02T15:39

2022-05-02T17:12

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции США и их союзников привели к тому, что они попали в свою же ловушку, пишет The Hill."Санкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта", — говорится в публикации.Вопреки усилиям по исключению России из мировых финансовых потоков рубль резко восстановился, тогда как валюта Японии обвалилась до двадцатилетнего минимума, напоминает автор."Высокая инфляция и сбои в цепочках поставок угрожают прибыли западных корпораций, а повышение процентных ставок для сдерживания инфляции усугубляет ситуацию", — пишет он.От санкций против России страдают и бедные страны, на них ложится основная тяжесть экономических последствий, заключает журналист.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786532676.html

https://ria.ru/20220424/dolg-1785168626.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, украина, япония, сша