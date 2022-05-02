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Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями, пишет The Hill - РИА Новости, 02.05.2022
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Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями, пишет The Hill
Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями, пишет The Hill - РИА Новости, 02.05.2022
Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями, пишет The Hill
Антироссийские санкции США и их союзников привели к тому, что они попали в свою же ловушку, пишет The Hill. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T15:39
2022-05-02T17:12
экономика
россия
украина
япония
сша
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции США и их союзников привели к тому, что они попали в свою же ловушку, пишет The Hill."Санкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта", — говорится в публикации.Вопреки усилиям по исключению России из мировых финансовых потоков рубль резко восстановился, тогда как валюта Японии обвалилась до двадцатилетнего минимума, напоминает автор."Высокая инфляция и сбои в цепочках поставок угрожают прибыли западных корпораций, а повышение процентных ставок для сдерживания инфляции усугубляет ситуацию", — пишет он.От санкций против России страдают и бедные страны, на них ложится основная тяжесть экономических последствий, заключает журналист.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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экономика, россия, украина, япония, сша
15:39 02.05.2022 (обновлено: 17:12 02.05.2022)
 
Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями, пишет The Hill

The Hill: США и союзники загнали себя в ловушку антироссийскими санкциями

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции США и их союзников привели к тому, что они попали в свою же ловушку, пишет The Hill.
"Санкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта", — говорится в публикации.
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Вопреки усилиям по исключению России из мировых финансовых потоков рубль резко восстановился, тогда как валюта Японии обвалилась до двадцатилетнего минимума, напоминает автор.
"Высокая инфляция и сбои в цепочках поставок угрожают прибыли западных корпораций, а повышение процентных ставок для сдерживания инфляции усугубляет ситуацию", — пишет он.
От санкций против России страдают и бедные страны, на них ложится основная тяжесть экономических последствий, заключает журналист.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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