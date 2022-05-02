https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786552653.html
Во Франции рассказали о подготовке нового пакета антироссийских санкций
Во Франции рассказали о подготовке нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 02.05.2022
Во Франции рассказали о подготовке нового пакета антироссийских санкций
Новый пакет санкций против России готовится, но не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики стран ЕС, заявила министр экологических преобразований... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T15:38
2022-05-02T15:38
2022-05-02T15:38
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ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. Новый пакет санкций против России готовится, но не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики стран ЕС, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.В понедельник в Брюсселе пройдет совет министров стран Евросоюза по энергетике."Новый пакет санкций против РФ готовится, но это не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни", - сказала Помпили перед встречей министров ЕС по энергетике.По ее словам, темой сегодняшней встречи в Брюсселе будет только газ."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786546776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, россия, брюссель, евросоюз, газпром, pgnig
Во Франции рассказали о подготовке нового пакета антироссийских санкций
Министр экологии Франции рассказала о подготовке нового пакета антироссийских санкций