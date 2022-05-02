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Во Франции рассказали о подготовке нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 02.05.2022
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Во Франции рассказали о подготовке нового пакета антироссийских санкций
Во Франции рассказали о подготовке нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 02.05.2022
Во Франции рассказали о подготовке нового пакета антироссийских санкций
Новый пакет санкций против России готовится, но не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики стран ЕС, заявила министр экологических преобразований... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T15:38
2022-05-02T15:38
в мире
экономика
россия
брюссель
евросоюз
газпром
pgnig
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ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. Новый пакет санкций против России готовится, но не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики стран ЕС, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.В понедельник в Брюсселе пройдет совет министров стран Евросоюза по энергетике."Новый пакет санкций против РФ готовится, но это не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни", - сказала Помпили перед встречей министров ЕС по энергетике.По ее словам, темой сегодняшней встречи в Брюсселе будет только газ."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
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в мире, экономика, россия, брюссель, евросоюз, газпром, pgnig
15:38 02.05.2022
 
Во Франции рассказали о подготовке нового пакета антироссийских санкций

Министр экологии Франции рассказала о подготовке нового пакета антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 2 мая - РИА Новости. Новый пакет санкций против России готовится, но не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики стран ЕС, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.
В понедельник в Брюсселе пройдет совет министров стран Евросоюза по энергетике.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 14:47
Польша призвала ввести новые санкции против России
"Новый пакет санкций против РФ готовится, но это не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни", - сказала Помпили перед встречей министров ЕС по энергетике.
По ее словам, темой сегодняшней встречи в Брюсселе будет только газ.
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
 
В миреЭкономикаРоссияБрюссельЕвросоюзГазпромPGNiG
 
 
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