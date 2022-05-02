https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786546776.html

Польша призвала ввести новые санкции против России

Польша призвала ввести новые санкции против России - РИА Новости, 02.05.2022

Польша призвала ввести новые санкции против России

Польша настаивает на новых санкциях в отношении России, в первую очередь речь идет об энергоресурсах и финансах, заявил журналистам в понедельник заместитель... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T14:47

2022-05-02T14:47

2022-05-02T14:48

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санкции

природный газ

нефть

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ВАРШАВА, 2 мая – РИА Новости. Польша настаивает на новых санкциях в отношении России, в первую очередь речь идет об энергоресурсах и финансах, заявил журналистам в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский."Мы очень однозначно считаем и подчеркиваем очень однозначно, что санкции, которые были введены в данный момент, были очень хорошим, очень важным шагом, но точно недостаточным, потому, что Россия очень активно ищет способы обходить эти санкции. Россия до сих пор не была отрезана от денег за полезные ископаемые – от денег за нефть и за газ..." - сказал Яблоньский.При этом он настаивает на как можно скорейшем введении новых санкций. "Мы очень однозначно говорим, что эмбарго должно быть введено как можно скорее, а если есть препятствия, которые в какой-то степени понятны из-за отсутствия диверсификации в некоторых странах, то должны быть введены переходные меры таможенного характера или другого характера, которые бы отбивали охоту обходить санкции", - заявил замглавы МИД Польши.Яблоньский также выступает за введение финансовых санкций вплоть до конфискации денежных средств."Из этих средств мы профинансируем восстановление Украины, с этих средств мы профинансируем затраты, которые эта война принесла Украине, а также европейским экономикам", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220502/dokhody-1786543482.html

https://ria.ru/20220429/polsha-1786059111.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, мид польши, польша, санкции, природный газ, нефть