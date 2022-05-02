https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786532676.html

Во Франции рассказали о новом миропорядке после санкций против России

Во Франции рассказали о новом миропорядке после санкций против России - РИА Новости, 02.05.2022

Во Франции рассказали о новом миропорядке после санкций против России

Западные cанкции спровоцировали выход России из международной системы, что приведет к разрушению консенсуса, создававшегося в течении последних десятилетий,... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:24

2022-05-02T12:24

2022-05-02T14:17

в мире

россия

франция

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Западные cанкции спровоцировали выход России из международной системы, что приведет к разрушению консенсуса, создававшегося в течении последних десятилетий, пишет Le Figaro.Автор полагает, что после окончания конфликта на Украине встанет вопрос об изменении мирового порядка. Пока Запад мечтал о более эффективной глобализации, Москва и Пекин рассматривали альтернативную модель международных отношений, основанную на превосходстве государств, заключает он.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220405/miroporyadok-1781916354.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, франция, сша, санкции в отношении россии