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Во Франции рассказали о новом миропорядке после санкций против России
Во Франции рассказали о новом миропорядке после санкций против России - РИА Новости, 02.05.2022
Во Франции рассказали о новом миропорядке после санкций против России
Западные cанкции спровоцировали выход России из международной системы, что приведет к разрушению консенсуса, создававшегося в течении последних десятилетий,... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:24
2022-05-02T12:24
2022-05-02T14:17
в мире
россия
франция
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Западные cанкции спровоцировали выход России из международной системы, что приведет к разрушению консенсуса, создававшегося в течении последних десятилетий, пишет Le Figaro.Автор полагает, что после окончания конфликта на Украине встанет вопрос об изменении мирового порядка. Пока Запад мечтал о более эффективной глобализации, Москва и Пекин рассматривали альтернативную модель международных отношений, основанную на превосходстве государств, заключает он.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220405/miroporyadok-1781916354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, сша, санкции в отношении россии
12:24 02.05.2022 (обновлено: 14:17 02.05.2022)
Во Франции рассказали о новом миропорядке после санкций против России
Le Figaro заявило о разрушении существующего миропорядка из-за санкций против России