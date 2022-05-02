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ЕС планирует прекратить поставки российского угля к лету, заявил Шольц - РИА Новости, 02.05.2022
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ЕС планирует прекратить поставки российского угля к лету, заявил Шольц
ЕС планирует прекратить поставки российского угля к лету, заявил Шольц - РИА Новости, 02.05.2022
ЕС планирует прекратить поставки российского угля к лету, заявил Шольц
Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля к лету, а до конца года страны ЕС намерены отказаться и от российской нефти, заявил в интервью The Indian... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T10:23
2022-05-02T10:23
экономика
россия
европа
австрия
евросоюз
газпромбанк
московская биржа
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля к лету, а до конца года страны ЕС намерены отказаться и от российской нефти, заявил в интервью The Indian Express Олаф Шольц.Ранее страны ЕС согласовали эмбарго на российский уголь с августа 2022 года. Австрия, Венгрия и Германия выступили против аналогичного решения по газу из России, так как это приведет к экономическому кризису в Европе.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
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экономика, россия, европа, австрия, евросоюз, газпромбанк, московская биржа, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:23 02.05.2022
 
ЕС планирует прекратить поставки российского угля к лету, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц заявил о планах ЕС прекратить импорт угля и нефти из России к концу года

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля к лету, а до конца года страны ЕС намерены отказаться и от российской нефти, заявил в интервью The Indian Express Олаф Шольц.
"Мы реализуем амбициозную политику по снижению зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Многие страны присоединились к этим санкциям, даже если это неизбежно влечет издержки для них самих", — сказал Шольц.
Ранее страны ЕС согласовали эмбарго на российский уголь с августа 2022 года. Австрия, Венгрия и Германия выступили против аналогичного решения по газу из России, так как это приведет к экономическому кризису в Европе.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
09:11
В Венгрии заявили, что не поддержат санкции ЕС против российского газа
 
ЭкономикаРоссияЕвропаАвстрияЕвросоюзГазпромбанкМосковская биржаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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