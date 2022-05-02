https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786521208.html

ЕС планирует прекратить поставки российского угля к лету, заявил Шольц

ЕС планирует прекратить поставки российского угля к лету, заявил Шольц - РИА Новости, 02.05.2022

ЕС планирует прекратить поставки российского угля к лету, заявил Шольц

Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля к лету, а до конца года страны ЕС намерены отказаться и от российской нефти, заявил в интервью The Indian... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T10:23

2022-05-02T10:23

2022-05-02T10:23

экономика

россия

европа

австрия

евросоюз

газпромбанк

московская биржа

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля к лету, а до конца года страны ЕС намерены отказаться и от российской нефти, заявил в интервью The Indian Express Олаф Шольц.Ранее страны ЕС согласовали эмбарго на российский уголь с августа 2022 года. Австрия, Венгрия и Германия выступили против аналогичного решения по газу из России, так как это приведет к экономическому кризису в Европе.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786517073.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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Мадина Моргоева

экономика, россия, европа, австрия, евросоюз, газпромбанк, московская биржа, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии