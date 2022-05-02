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Российские силы уничтожили почти 150 украинских самолетов - РИА Новости, 02.05.2022
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Российские силы уничтожили почти 150 украинских самолетов
Российские силы уничтожили почти 150 украинских самолетов - РИА Новости, 02.05.2022
Российские силы уничтожили почти 150 украинских самолетов
Уже почти 150 украинских самолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:31
2022-05-02T11:31
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
украина
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Уже почти 150 украинских самолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20220502/rakety-1786525862.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина
11:31 02.05.2022
 
Российские силы уничтожили почти 150 украинских самолетов

Минобороны: за время спецоперации уничтожены почти 150 украинских военных самолетов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Уже почти 150 украинских самолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
11:15
Российские ракеты воздушного базирования поразили 38 объектов ВСУ
 
В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковУкраина
 
 
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