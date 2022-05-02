https://ria.ru/20220502/samolety-1786528083.html

Российские силы уничтожили почти 150 украинских самолетов

Российские силы уничтожили почти 150 украинских самолетов - РИА Новости, 02.05.2022

Российские силы уничтожили почти 150 украинских самолетов

Уже почти 150 украинских самолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:31

2022-05-02T11:31

2022-05-02T11:31

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_e5f63b9488cc24c224be5822fe71e9c6.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Уже почти 150 украинских самолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

https://ria.ru/20220502/rakety-1786525862.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина