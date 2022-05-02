02:12 02.05.2022 (обновлено: 10:55 02.05.2022)
На Сахалине появился стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом
Стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом появился на здании в Южно-Сахалинске
© РИА НовостиСтрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом появился на Сахалине
© РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая — РИА Новости. Изображение пожилой женщины, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, появилось на стене здания в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости глава городского штаба "Юнармии", учитель истории Юлиан Красавин.
"На занятии с подростками мы говорили о Великой Отечественной войне и значении нашей победы в ней. Конечно, обсудили с ребятами и ролик об украинской старушке с красным флагом, который появился в интернете, пришли к выводу, что мужественный поступок женщины должен стать примером для других и ее изображение должно появиться на стене нашего штаба", — рассказал педагог.
По словам собеседника агентства, на выбор эскиза и его реализацию ушло около недели. Идею школьников, которую поддержали родители и учителя, воплотил в жизнь сахалинский художник-аэрографист Евгений Карандаш.
"Героями граффити в Южно-Сахалинске, кроме бабушки, ставшей новым символом стойкости и гордости русского человека, являются и солдаты Великой Отечественной войны", — отметил Красавин.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.