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На Сахалине появился стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом - РИА Новости, 02.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/sakhalin-1786507715.html
На Сахалине появился стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом
На Сахалине появился стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом - РИА Новости, 02.05.2022
На Сахалине появился стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом
Изображение пожилой женщины, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, появилось на стене здания в Южно-Сахалинске, сообщил... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T02:12
2022-05-02T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
общество
южно-сахалинск
украина
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая — РИА Новости. Изображение пожилой женщины, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, появилось на стене здания в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости глава городского штаба "Юнармии", учитель истории Юлиан Красавин.По словам собеседника агентства, на выбор эскиза и его реализацию ушло около недели. Идею школьников, которую поддержали родители и учителя, воплотил в жизнь сахалинский художник-аэрографист Евгений Карандаш."Героями граффити в Южно-Сахалинске, кроме бабушки, ставшей новым символом стойкости и гордости русского человека, являются и солдаты Великой Отечественной войны", — отметил Красавин.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
https://ria.ru/20220420/babushka-1784516522.html
южно-сахалинск
украина
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общество, южно-сахалинск, украина, донбасс
02:12 02.05.2022 (обновлено: 10:55 02.05.2022)
 
На Сахалине появился стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом

Стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом появился на здании в Южно-Сахалинске

© РИА НовостиСтрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом появился на Сахалине
Стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом появился на Сахалине
© РИА Новости
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая — РИА Новости. Изображение пожилой женщины, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, появилось на стене здания в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости глава городского штаба "Юнармии", учитель истории Юлиан Красавин.

"На занятии с подростками мы говорили о Великой Отечественной войне и значении нашей победы в ней. Конечно, обсудили с ребятами и ролик об украинской старушке с красным флагом, который появился в интернете, пришли к выводу, что мужественный поступок женщины должен стать примером для других и ее изображение должно появиться на стене нашего штаба", — рассказал педагог.

По словам собеседника агентства, на выбор эскиза и его реализацию ушло около недели. Идею школьников, которую поддержали родители и учителя, воплотил в жизнь сахалинский художник-аэрографист Евгений Карандаш.
"Героями граффити в Южно-Сахалинске, кроме бабушки, ставшей новым символом стойкости и гордости русского человека, являются и солдаты Великой Отечественной войны", — отметил Красавин.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
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