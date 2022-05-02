https://ria.ru/20220502/sakhalin-1786507715.html

На Сахалине появился стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом

На Сахалине появился стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом - РИА Новости, 02.05.2022

На Сахалине появился стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом

Изображение пожилой женщины, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, появилось на стене здания в Южно-Сахалинске, сообщил... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T02:12

2022-05-02T02:12

2022-05-02T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

общество

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая — РИА Новости. Изображение пожилой женщины, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, появилось на стене здания в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости глава городского штаба "Юнармии", учитель истории Юлиан Красавин.По словам собеседника агентства, на выбор эскиза и его реализацию ушло около недели. Идею школьников, которую поддержали родители и учителя, воплотил в жизнь сахалинский художник-аэрографист Евгений Карандаш."Героями граффити в Южно-Сахалинске, кроме бабушки, ставшей новым символом стойкости и гордости русского человека, являются и солдаты Великой Отечественной войны", — отметил Красавин.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.

https://ria.ru/20220420/babushka-1784516522.html

южно-сахалинск

украина

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общество, южно-сахалинск, украина, донбасс