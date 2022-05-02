https://ria.ru/20220502/ritorika-1786507867.html

Трамп: Россия проявляет неуважение к США своей риторикой о ядерном оружии

Трамп: Россия проявляет неуважение к США своей риторикой о ядерном оружии - РИА Новости, 02.05.2022

Трамп: Россия проявляет неуважение к США своей риторикой о ядерном оружии

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что руководство России проявляет "неуважение" к лидерству его страны своей риторикой о ядерном оружии. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T02:18

2022-05-02T02:18

2022-05-02T10:58

в мире

россия

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что руководство России проявляет "неуважение" к лидерству его страны своей риторикой о ядерном оружии.Выступая перед сторонниками на митинге в штате Небраска, Трамп заявил, что в бытность президентом отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил США, но у него "не было выбора", поскольку аналогичные действия предпринимали другие страны."Между тем мы имеем президента, который понятия не имеет, что происходит, который пожимает руку воздуху", — сказал Трамп, чье выступление транслировало местное телевидение.Таким образом экс-глава государства намекнул на недавний курьезный случай с его преемником и политическим оппонентом Джо Байденом, который после одного из публичных выступлений протянул для рукопожатия руку в пустоту.Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал, что риск ядерной войны реален и эту опасность нельзя недооценивать, есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно. По его словам, именно Москва много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием, Россия не угрожает никому ядерной войной, а разговоры об этом начинают западные страны. Лавров отмечал, что все страны "ядерной пятерки" должны быть привержены тезису, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

https://ria.ru/20220425/nato-1785394544.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/oruzhie-1786101765.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, дональд трамп