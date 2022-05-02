Рейтинг@Mail.ru
Трамп: Россия проявляет неуважение к США своей риторикой о ядерном оружии - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220502/ritorika-1786507867.html
Трамп: Россия проявляет неуважение к США своей риторикой о ядерном оружии
Трамп: Россия проявляет неуважение к США своей риторикой о ядерном оружии - РИА Новости, 02.05.2022
Трамп: Россия проявляет неуважение к США своей риторикой о ядерном оружии
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что руководство России проявляет "неуважение" к лидерству его страны своей риторикой о ядерном оружии. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T02:18
2022-05-02T10:58
в мире
россия
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что руководство России проявляет "неуважение" к лидерству его страны своей риторикой о ядерном оружии.Выступая перед сторонниками на митинге в штате Небраска, Трамп заявил, что в бытность президентом отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил США, но у него "не было выбора", поскольку аналогичные действия предпринимали другие страны."Между тем мы имеем президента, который понятия не имеет, что происходит, который пожимает руку воздуху", — сказал Трамп, чье выступление транслировало местное телевидение.Таким образом экс-глава государства намекнул на недавний курьезный случай с его преемником и политическим оппонентом Джо Байденом, который после одного из публичных выступлений протянул для рукопожатия руку в пустоту.Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал, что риск ядерной войны реален и эту опасность нельзя недооценивать, есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно. По его словам, именно Москва много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием, Россия не угрожает никому ядерной войной, а разговоры об этом начинают западные страны. Лавров отмечал, что все страны "ядерной пятерки" должны быть привержены тезису, что ядерная война никогда не должна быть развязана.
https://ria.ru/20220425/nato-1785394544.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/oruzhie-1786101765.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_262:0:4461:3149_1920x0_80_0_0_eeecda7fb8ef059d800845174b7114e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп
02:18 02.05.2022 (обновлено: 10:58 02.05.2022)
 
Трамп: Россия проявляет неуважение к США своей риторикой о ядерном оружии

Бывший президент Трамп обвинил Россию в неуважении к США из-за риторики о ядерном оружии

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что руководство России проявляет "неуважение" к лидерству его страны своей риторикой о ядерном оружии.
Выступая перед сторонниками на митинге в штате Небраска, Трамп заявил, что в бытность президентом отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил США, но у него "не было выбора", поскольку аналогичные действия предпринимали другие страны.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 19:43
Глава Минобороны Британии напомнил о наличии ядерного оружия у НАТО
"Между тем мы имеем президента, который понятия не имеет, что происходит, который пожимает руку воздуху", — сказал Трамп, чье выступление транслировало местное телевидение.
Таким образом экс-глава государства намекнул на недавний курьезный случай с его преемником и политическим оппонентом Джо Байденом, который после одного из публичных выступлений протянул для рукопожатия руку в пустоту.

"Это происходит тогда, когда Путин постоянно говорит о ядерном оружии. Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. (Путин. — Прим. ред.) же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство", — заявил Трамп.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал, что риск ядерной войны реален и эту опасность нельзя недооценивать, есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно. По его словам, именно Москва много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием, Россия не угрожает никому ядерной войной, а разговоры об этом начинают западные страны. Лавров отмечал, что все страны "ядерной пятерки" должны быть привержены тезису, что ядерная война никогда не должна быть развязана.
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 11:46Сказано в эфире
Колясников: ядерное оружие – залог выживания в мире, где есть США
 
В миреРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала