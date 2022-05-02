02:18 02.05.2022 (обновлено: 10:58 02.05.2022)
Трамп: Россия проявляет неуважение к США своей риторикой о ядерном оружии
Бывший президент Трамп обвинил Россию в неуважении к США из-за риторики о ядерном оружии
Ядерный взрыв. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что руководство России проявляет "неуважение" к лидерству его страны своей риторикой о ядерном оружии.
"Между тем мы имеем президента, который понятия не имеет, что происходит, который пожимает руку воздуху", — сказал Трамп, чье выступление транслировало местное телевидение.
Таким образом экс-глава государства намекнул на недавний курьезный случай с его преемником и политическим оппонентом Джо Байденом, который после одного из публичных выступлений протянул для рукопожатия руку в пустоту.
"Это происходит тогда, когда Путин постоянно говорит о ядерном оружии. Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. (Путин. — Прим. ред.) же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство", — заявил Трамп.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал, что риск ядерной войны реален и эту опасность нельзя недооценивать, есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно. По его словам, именно Москва много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием, Россия не угрожает никому ядерной войной, а разговоры об этом начинают западные страны. Лавров отмечал, что все страны "ядерной пятерки" должны быть привержены тезису, что ядерная война никогда не должна быть развязана.