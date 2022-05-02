Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Мариуполя украинскими войсками
ДНР в СЦКК: три мирных жителя пострадали из-за обстрела Мариуполя украинскими войсками
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Три мирных жителя были ранены в результате обстрела Мариуполя украинскими войсками, сообщает представительство СЦКК в ДНР.
Ранее представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на "Азовстали", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.
В заявлении представительства республики в Telegram-канале отмечается, что в результате обстрелов ранее освобожденных территорий Мариуполя пострадали трое мужчин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.