https://ria.ru/20220502/raneniya-1786593907.html

Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Мариуполя украинскими войсками

Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Мариуполя украинскими войсками - РИА Новости, 02.05.2022

Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Мариуполя украинскими войсками

Три мирных жителя были ранены в результате обстрела Мариуполя украинскими войсками, сообщает представительство СЦКК в ДНР. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:57

2022-05-02T22:57

2022-05-02T22:57

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Три мирных жителя были ранены в результате обстрела Мариуполя украинскими войсками, сообщает представительство СЦКК в ДНР.Ранее представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на "Азовстали", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.В заявлении представительства республики в Telegram-канале отмечается, что в результате обстрелов ранее освобожденных территорий Мариуполя пострадали трое мужчин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, россия, украина, ситуация в днр и лнр