https://ria.ru/20220502/rakety-1786525862.html

Российские ракеты воздушного базирования поразили 38 объектов ВСУ

Российские ракеты воздушного базирования поразили 38 объектов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2022

Российские ракеты воздушного базирования поразили 38 объектов ВСУ

Авиация Вооруженных сил РФ за сутки высокоточными ракетами поразила 38 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:15

2022-05-02T11:15

2022-05-02T11:24

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Авиация Вооруженных сил РФ за сутки высокоточными ракетами поразила 38 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка", - сказал генерал.Кроме того, по его словам, были уничтожены зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786525577.html

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786526482.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, владимир путин, россия, донбасс