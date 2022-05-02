https://ria.ru/20220502/rabota-1786504608.html
Россиянам предстоит короткая рабочая неделя
Россиянам предстоит короткая рабочая неделя - РИА Новости, 02.05.2022
Россиянам предстоит короткая рабочая неделя
Первая рабочая неделя мая окажется короткой — из-за празднования Дня весны и труда россияне будут трудиться всего три дня. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T00:13
2022-05-02T00:13
2022-05-02T09:35
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Первая рабочая неделя мая окажется короткой — из-за празднования Дня весны и труда россияне будут трудиться всего три дня.Как пояснили в Роструде, 1 мая относится к нерабочим праздничным дням, выходной переносится на понедельник. Нерабочим будет и вторник, 3 мая, — по решению правительства, на этот день перенесли выходной с субботы, 1 января.Таким образом, рабочими будут 4, 5 и 6 мая.В Роструде также обратили внимание на то, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работников, получающих оклад. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом. Следующие выходные тоже будут длинными — в честь Дня Победы предстоит отдыхать с 7 по 10 мая, а затем последует еще одна трехдневная рабочая неделя.
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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия
00:13 02.05.2022 (обновлено: 09:35 02.05.2022)
Россиянам предстоит короткая рабочая неделя
Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Первая рабочая неделя мая окажется короткой — из-за празднования Дня весны и труда россияне будут трудиться всего три дня.
Как пояснили в Роструде
, 1 мая относится к нерабочим праздничным дням, выходной переносится на понедельник. Нерабочим будет и вторник, 3 мая, — по решению правительства, на этот день перенесли выходной с субботы, 1 января.
Таким образом, рабочими будут 4, 5 и 6 мая.
В Роструде также обратили внимание на то, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работников, получающих оклад. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
Следующие выходные тоже будут длинными — в честь Дня Победы предстоит отдыхать с 7 по 10 мая, а затем последует еще одна трехдневная рабочая неделя.