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Весь мир должен понять невозможность победы в ядерной войне, заявила Псаки - РИА Новости, 02.05.2022
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Весь мир должен понять невозможность победы в ядерной войне, заявила Псаки
Весь мир должен понять невозможность победы в ядерной войне, заявила Псаки - РИА Новости, 02.05.2022
Весь мир должен понять невозможность победы в ядерной войне, заявила Псаки
Повторить тезис о том, что в ядерной войне нет победителей, важно для всех стран, считает официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T23:18
2022-05-02T23:18
в мире
украина
россия
нед прайс
сша
дженнифер псаки
ядерная война
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Повторить тезис о том, что в ядерной войне нет победителей, важно для всех стран, считает официальный представитель Белого дома Джен Псаки."В России ранее ясно говорили, что в ядерной войне не может быть победителей. Мы согласны с этим. Важно, чтобы все страны это повторили", - сказала Псаки на брифинге.Она добавила, что Байден продолжает придерживаться позиции о том, что американские войска не следует отправлять на Украину.Со своей стороны представитель госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что звучащие из РФ заявления об угрозе ядерной войны опасны в контексте Украины, чреваты размыванием глобального режима нераспространения. "Верх безответственности для всякого допускать такие вольные высказывания, но особенно это так, когда они исходят от ядерной державы. Это опасно не только в контексте Украины, но также чревато размывающим эффектом, который такие разговоры могут иметь для глобального нераспространения", - сказал Прайс.
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в мире, украина, россия, нед прайс, сша, дженнифер псаки, ядерная война
23:18 02.05.2022
 
Весь мир должен понять невозможность победы в ядерной войне, заявила Псаки

Псаки заявила, что все страны должны понять невозможность победы в ядерной войне

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Повторить тезис о том, что в ядерной войне нет победителей, важно для всех стран, считает официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
России ранее ясно говорили, что в ядерной войне не может быть победителей. Мы согласны с этим. Важно, чтобы все страны это повторили", - сказала Псаки на брифинге.
Она добавила, что Байден продолжает придерживаться позиции о том, что американские войска не следует отправлять на Украину.
Со своей стороны представитель госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что звучащие из РФ заявления об угрозе ядерной войны опасны в контексте Украины, чреваты размыванием глобального режима нераспространения. "Верх безответственности для всякого допускать такие вольные высказывания, но особенно это так, когда они исходят от ядерной державы. Это опасно не только в контексте Украины, но также чревато размывающим эффектом, который такие разговоры могут иметь для глобального нераспространения", - сказал Прайс.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 02:18
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В миреУкраинаРоссияНед ПрайсСШАДженнифер Псакиядерная война
 
 
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