https://ria.ru/20220502/psaki-1786595510.html

Весь мир должен понять невозможность победы в ядерной войне, заявила Псаки

Весь мир должен понять невозможность победы в ядерной войне, заявила Псаки - РИА Новости, 02.05.2022

Весь мир должен понять невозможность победы в ядерной войне, заявила Псаки

Повторить тезис о том, что в ядерной войне нет победителей, важно для всех стран, считает официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T23:18

2022-05-02T23:18

2022-05-02T23:18

в мире

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нед прайс

сша

дженнифер псаки

ядерная война

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Повторить тезис о том, что в ядерной войне нет победителей, важно для всех стран, считает официальный представитель Белого дома Джен Псаки."В России ранее ясно говорили, что в ядерной войне не может быть победителей. Мы согласны с этим. Важно, чтобы все страны это повторили", - сказала Псаки на брифинге.Она добавила, что Байден продолжает придерживаться позиции о том, что американские войска не следует отправлять на Украину.Со своей стороны представитель госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что звучащие из РФ заявления об угрозе ядерной войны опасны в контексте Украины, чреваты размыванием глобального режима нераспространения. "Верх безответственности для всякого допускать такие вольные высказывания, но особенно это так, когда они исходят от ядерной державы. Это опасно не только в контексте Украины, но также чревато размывающим эффектом, который такие разговоры могут иметь для глобального нераспространения", - сказал Прайс.

https://ria.ru/20220502/ritorika-1786507867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, нед прайс, сша, дженнифер псаки, ядерная война