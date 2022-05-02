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Житель Рубежного рассказал о пропаганде нацизма на Украине - РИА Новости, 02.05.2022
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Житель Рубежного рассказал о пропаганде нацизма на Украине
Житель Рубежного рассказал о пропаганде нацизма на Украине - РИА Новости, 02.05.2022
Житель Рубежного рассказал о пропаганде нацизма на Украине
Украинские власти, стремясь манипулировать людьми, пропагандировали нацизм, рассказал журналистам задержанный для проверки в Рубежном местный житель Николай... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T15:20
2022-05-02T15:20
в мире
украина
луганская народная республика
рубежное
рамзан кадыров
владимир путин
сергей лавров
россия
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские власти, стремясь манипулировать людьми, пропагандировали нацизм, рассказал журналистам задержанный для проверки в Рубежном местный житель Николай Прокопенко, чье тело покрыто фашистскими и нацистскими татуировками.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон. МЧС ЛНР начало сбор и захоронение жителей Рубежного, погибших в ходе боевых действий."В последнее время на Украине это пропагандировалось. Манипуляторы, они любое, то, что отрывает от корней, внедряют, пропагандируют. Особенно эти националистические батальоны организации, они с удовольствием это пропагандируют", - рассказал мужчина.Он уточнил, что в самом Рубежном подобные взгляды не поддерживаются большинством населения, жители относятся к националистам "с презрением по политическим убеждениям". По словам Николая, среди населения с каждым годом все активнее проводилась украинизация, особенно в детских садах и школах, права людей все больше ущемлялись."Украина стала полицейским государством. Пока ты работаешь за копейки, не прыгаешь, ничего не предпринимаешь, они на тебя не обращают внимания. Как только ты начинаешь чего-то добиваться, тут уже тиски зажимаются", - отметил он.Также Николай признался, что сам разочарован в украинской власти и армии, призвал молодежь не поддаваться украинской пропаганде.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220430/kontrol-1786386656.html
https://ria.ru/20220502/donbass-1786534617.html
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в мире, украина, луганская народная республика, рубежное, рамзан кадыров, владимир путин, сергей лавров, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
15:20 02.05.2022
 
Житель Рубежного рассказал о пропаганде нацизма на Украине

Житель Рубежного с фашистскими татуировками рассказал о пропаганде нацизма на Украине

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец МВД ЛНР демонстрирует форму, найденную в доме участника боевых действий АТО в селе Рубежное
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму, найденную в доме участника боевых действий АТО в селе Рубежное - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму, найденную в доме участника боевых действий АТО в селе Рубежное . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские власти, стремясь манипулировать людьми, пропагандировали нацизм, рассказал журналистам задержанный для проверки в Рубежном местный житель Николай Прокопенко, чье тело покрыто фашистскими и нацистскими татуировками.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон. МЧС ЛНР начало сбор и захоронение жителей Рубежного, погибших в ходе боевых действий.
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"В последнее время на Украине это пропагандировалось. Манипуляторы, они любое, то, что отрывает от корней, внедряют, пропагандируют. Особенно эти националистические батальоны организации, они с удовольствием это пропагандируют", - рассказал мужчина.
Он уточнил, что в самом Рубежном подобные взгляды не поддерживаются большинством населения, жители относятся к националистам "с презрением по политическим убеждениям". По словам Николая, среди населения с каждым годом все активнее проводилась украинизация, особенно в детских садах и школах, права людей все больше ущемлялись.
"Украина стала полицейским государством. Пока ты работаешь за копейки, не прыгаешь, ничего не предпринимаешь, они на тебя не обращают внимания. Как только ты начинаешь чего-то добиваться, тут уже тиски зажимаются", - отметил он.
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Также Николай признался, что сам разочарован в украинской власти и армии, призвал молодежь не поддаваться украинской пропаганде.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРубежноеРамзан КадыровВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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