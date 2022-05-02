https://ria.ru/20220502/programma-1786556600.html

Цискаридзе заменит Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале

Цискаридзе заменит Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале - РИА Новости, 02.05.2022

Цискаридзе заменит Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале

Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в программе "Сегодня вечером", которая выйдет на Первом канале 7 мая. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:17

2022-05-02T16:17

2022-05-02T17:28

общество

культура

первый канал (телеканал)

максим галкин

николай цискаридзе

украина

израиль

культура

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в программе "Сегодня вечером", которая выйдет на Первом канале 7 мая.Согласно программе на сайте Первого канала, "Сегодня вечером" выйдет в эфир 7 мая в 21:35."Сегодня вечером мы вспоминаем любимые песни из великих фильмов о войне", - сказал Цискаридзе в анонсе передачи, размещенном в его Telegram-канале.После начала спецоперации на Украине развлекательные программы перестали выходить в эфир, сетка Первого канала была переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. Ранее ведущим программы "Сегодня вечером" был Максим Галкин. СМИ сообщали, что Галкин уехал в Израиль.

https://ria.ru/20220419/galkin-1784343940.html

украина

израиль

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

общество, культура, первый канал (телеканал), максим галкин, николай цискаридзе, украина, израиль