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Цискаридзе заменит Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале - РИА Новости, 02.05.2022
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Культура
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Цискаридзе заменит Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале
Цискаридзе заменит Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале - РИА Новости, 02.05.2022
Цискаридзе заменит Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале
Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в программе "Сегодня вечером", которая выйдет на Первом канале 7 мая. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:17
2022-05-02T17:28
общество
культура
первый канал (телеканал)
максим галкин
николай цискаридзе
украина
израиль
культура
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в программе "Сегодня вечером", которая выйдет на Первом канале 7 мая.Согласно программе на сайте Первого канала, "Сегодня вечером" выйдет в эфир 7 мая в 21:35."Сегодня вечером мы вспоминаем любимые песни из великих фильмов о войне", - сказал Цискаридзе в анонсе передачи, размещенном в его Telegram-канале.После начала спецоперации на Украине развлекательные программы перестали выходить в эфир, сетка Первого канала была переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. Ранее ведущим программы "Сегодня вечером" был Максим Галкин. СМИ сообщали, что Галкин уехал в Израиль.
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общество, культура, первый канал (телеканал), максим галкин, николай цискаридзе, украина, израиль
16:17 02.05.2022 (обновлено: 17:28 02.05.2022)
 
Цискаридзе заменит Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале

Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале

© Пресс-служба ВГТРКНиколай Цискаридзе
Николай Цискаридзе
© Пресс-служба ВГТРК
Николай Цискаридзе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в программе "Сегодня вечером", которая выйдет на Первом канале 7 мая.
Согласно программе на сайте Первого канала, "Сегодня вечером" выйдет в эфир 7 мая в 21:35.
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"Сегодня вечером мы вспоминаем любимые песни из великих фильмов о войне", - сказал Цискаридзе в анонсе передачи, размещенном в его Telegram-канале.
После начала спецоперации на Украине развлекательные программы перестали выходить в эфир, сетка Первого канала была переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. Ранее ведущим программы "Сегодня вечером" был Максим Галкин. СМИ сообщали, что Галкин уехал в Израиль.
 
КультураОбществоКультураПервый канал (телеканал)Максим ГалкинНиколай ЦискаридзеУкраинаИзраиль
 
 
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