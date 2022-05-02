https://ria.ru/20220502/pridnestrove-1786562312.html

МИД Латвии призвал сограждан покинуть территорию Приднестровья

МИД Латвии призвал сограждан покинуть территорию Приднестровья - РИА Новости, 02.05.2022

МИД Латвии призвал сограждан покинуть территорию Приднестровья

МИД Латвии призывает своих граждан покинуть непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику и отказаться от поездок туда, говорится в заявлении ведомства в... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T17:01

2022-05-02T17:01

2022-05-02T17:15

в мире

молдавия

украина

тирасполь

латвия

вадим красносельский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. МИД Латвии призывает своих граждан покинуть непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику и отказаться от поездок туда, говорится в заявлении ведомства в Twitter."С учетом... деятельности вооруженных сил невдалеке от молдавской границы мы настоятельно призываем граждан не ездить в Приднестровский регион, а уже находящихся там - покинуть регион", - говорится в сообщении.В непризнанной ПМР ранее произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.РФ заявила, что осуждает попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине, при этом ситуация на Левобережье Днестра надежно контролируется миротворцами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220429/poezdki-1786242968.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

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украина

тирасполь

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в мире, молдавия, украина, тирасполь, латвия, вадим красносельский, следственный комитет россии (ск рф)